Jüdisches Leben

06:00 Uhr

Schönhagen: "Ein unermesslicher Wert, den Gernot Römer zusammengetragen hat"

Plus Eine Konferenz in Ichenhausen ehrt Gernot Römer. Benigna Schönhagen, ehemals Leiterin des Jüdischen Museums Augsburg, erzählt vom Wert seiner Erinnerungsarbeit.

Von Veronika Lintner

Frau Schönhagen, der Journalist Gernot Römer war derjenige, der Sie damals davon überzeugt hatte, sich beim Jüdischen Museum Augsburg Schwaben zu bewerben. 17 Jahre lang haben sie dieses Haus dann auch tatsächlich geleitet. Was für ein Bild haben sie von diesem Menschen gewonnen? Wer war Gernot Römer?



Benigna Schönhagen: Ich habe Gernot Römer als jemanden erlebt, dem es ein Anliegen war, die Erinnerung daran wachzuhalten, dass Juden vor 1933 selbstverständlich dazu gehörten in Schwaben. Deswegen war ihm auch die Verbindung zwischen der jüdischen Gemeinde in Augsburg und den jüdischen Gemeinden in der Region immer wichtig. Diese Verbindung ist heute selbstverständlich sichtbar, ganz stark in der Konzeption des Jüdischen Museums und auch durch die Filiale in der ehemaligen Synagoge Kriegshaber. Großstadtsynagoge hier, Vorortsynagoge dort. Aber das war 2001, als ich nach Augsburg kam, noch ganz anders. Da wollte das Museum Judentum in seiner Schönheit und Pracht zeigen und nicht so sehr den jüdischen Alltag. Römer war es wichtig zu zeigen: Juden sind nicht nur diejenigen, die mit silbernen Ritualgegenständen ihren Glauben ausüben, und auch nicht nur diejenigen, die in Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet wurden. Sondern sie haben ein ganz normales Leben in Schwaben geführt. So hieß auch die Ausstellung, die Römer selbst 1995 organisierte: „Ein fast normales Leben“. Deswegen ist er mit mir zu den Orten in Schwaben gefahren, in denen es einmal jüdische Gemeinden gab. Er wollte mir die Überreste dieses Lebens – Friedhöfe, Synagogengebäude – zeigen.

Und was ist Ihnen in diesen gemeinsamen Erkundungen besonders in Erinnerung geblieben?



Schönhagen: Römer hat Wert daraufgelegt, mir die Menschen vorzustellen, die sich vor Ort für dieses damals ja noch verschüttete und überhaupt nicht öffentliche Gedenken eingesetzt haben. Man muss wissen, dass sich die akademische Geschichtsschreibung, als Römer mit der Spurensuche anfing, noch nicht wirklich um dieses Thema gekümmert hat. Insofern waren es solche - im positiven Sinne – „Barfußhistoriker“ oder „Hobbyhistoriker“, die konkret etwas dafür getan haben, dass das jüdische Erbe, zumindest das bauliche, bewahrt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen