Wie verändert sich die Erinnerungen an die NS-Zeit ohne Zeitzeugen?

Plus Aus den Erzählungen von Überlebenden des Holocaust werden über sieben Jahrzehnte nach Kriegsende Zeugnisse der Erinnerung. Ist das nun das „Ende der Zeitzeugenschaft?“

Der Tag, der die Rettung bedeutete, war für George Sturm immer verbunden mit dem schmerzlichen Abschied von seinem Großvater. Genau erinnert er sich an jenen Tag im Oktober 1939, als er mit seinen Eltern Augsburg verließ, um in die USA zu emigrieren. Aus dem dritten Stock des Hauses in der Bahnhofstraße ging der Bub die Treppen hinab und im zweiten Stock öffnete sein Großvater, der Kommerzienrat Steinefeld, die Tür, um sich von seinem jüngsten Enkel zu verabschieden. „Es war das erste Mal, dass ich einen erwachsenen Mann, einen Löwen von Mann, weinen gesehen habe.“ Schlüsselerlebnisse wie dieses, das Sturm über 70 Jahre später als Gast der Augsburger Veranstaltungsreihe „Lebenslinien“ erzählt hat, brachten über Jahrzehnte den Nachgeborenen die Gräuel der Nationalsozialisten, das Leben und Sterben in den Konzentrationslagern, den Schmerz über Unmenschlichkeit und Verluste näher.

