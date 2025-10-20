Zwischen Klezmer und Andacht: Das Ensemble Feygele probt für das jüdische Neujahrskonzert

Was wirklich zählt im Leben, will Christina S. Drexel mit Musik vermitteln: „Wir spielen unsere Konzerte immer im Zeichen des Friedens. Und das schreiben wir auch so in jedes Programmheft“, sagt die Sängerin. Sie ist die Stimme des Ensembles Feygele – einer Kombo aus Augsburg, die jüdische Musik in allen Facetten spielt. Und Frieden bleibt das Thema für Juden und Jüdinnen weltweit: Da ist die nicht enden wollende Gewalt des Kriegs in Nahost. Der wachsende Hass gegen jüdisches Leben, auch in Deutschland. Zuletzt aber die Nachricht von der Befreiung von Geiseln, aus der Gewalt der Hamas. „Das ist eine Erleichterung“, sagt Drexels Kollege Josef Strzegowski. „Aber es dringt auch Trauer durch die Freude, im Gedenken an alle, die nicht befreit werden konnten. Und die Zweifel bleiben, wie es jetzt weitergeht. Aber fest steht: Wir möchten alle glauben an den Frieden.“ Blick voraus: Im jüdischen Kalender ist Ende September nun das Jahr 5786 angebrochen – und um das zu feiern, spielt sich das Ensemble Feygele jetzt warm. Schon zum 15. Mal wird die Gruppe ein jüdisches Neujahrskonzert im Parktheater Göggingen spielen. Ein Programm zwischen Klezmer und Tanzlaune, Andacht und Gebet.

Das Ensemble Feygele pflegt die Tradition der jüdischen Musik

Im Konzert am 26. Oktober soll der Glaube die Klammer bilden: Es beginnt mit Liedern der Liturgie, aus dem jüdischen Gottesdienst. Auf das Lob des Herrn („L‘dor Vador“) folgt der Wunsch nach Frieden („Sim Shalom“) und auch „Besefer Chaim“ – der Segensspruch zum neuen Jahr. Doch dann tanzt der Klezmer ins Konzertprogramm: Diese Musik entstand vor allem in jüdischen Gemeinden Osteuropas, als Liedbegleitung auch zu weltlichen Festen. Musik, die mal melancholisch klingt, dann aber in Tanz und Rhythmus ausbricht: Auf dem Programm stehen zum Beispiel Hochzeitslieder, die in jüdischen Familien rund um den Globus erklingen. Zudem verspricht das Ensemble einen kurzen Ausflug in die Operette – sowie Balladen und Schlager, samt einer Nummer des US-Komikers Mickey Katz. Diese Musik spielen Drexel und Strzegowski mit ihren Ensemblekollegen von Feygele: mit Antonia Zott (Klarinette), Oliver Bosch (Bass), Peter Bader (Klavier) und Susanne Zippe (Geige). „Wir suchen mit Liebe diese Lieder aus, und wir wollen auch immer Veränderung im Programm bieten“, sagt Drexel. „Für neue Impulse.“

Zuletzt hatte das Ensemble Feygele auch mit sehr jungen Musikern gespielt – mit Schülern von den Gymnasien Maria Ward und Maria Stern in Augsburg, dazu Schülern von St. Ottilien und Schulen aus Kaufbeuren, Lauingen, Wertingen, Günzburg, Krumbach. „Es waren Workshops zum Mitmachen, ein ganzer Tag Klezmer an der Schule“, erklärt Drexel. Dabei konnten Schüler den Sound des Klezmer lernen, im gemeinsamen Projektorchester. Der Workshop habe mit einer Sabbatfeier geendet, in der Synagoge in Binswangen. Denn Musik und Glaube fließen ineinander in der jüdischen Tradition: Der Percussionist Josef Strzegwoski erklärte den Schülern, woher die Lieder stammen, zu welchen Festen sie klingen, und mehr. „Die Schüler haben die Ohren gespitzt, als Josef aus dem Nähkästchen geplaudert hat“, sagt Drexel und lacht. Sie hofft auf eine Fortsetzung des Projekts.

Das Neujahrskonzert im Kurparktheater findet am 26. Oktober statt

Mit welchen Wünschen startet das Ensemble Feygele in das neue Jahr? „Beieinander zu bleiben. Ins Diskutieren zu kommen mit den Menschen“, sagt Strzegowsk. „Und dass wir Menschen für unsere Musik begeistern können“, sagt seine Kollegin. „Jüdische Musik, und vor allem Klezmer, muss lebendig sein.“

Info: Neujahrskonzert mit dem Ensemble Feygele. Sonntag, 26. Oktober, um 19 Uhr im Parktheater im Kurhaus Göggigen. Karten an der Abendkasse und bei der Buchhandlung am Obstmarkt (0821/518804), Infos unter www.parktheater.de.