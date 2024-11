Architekturfotografie: Mit Beton in eine bessere Zukunft

Also was macht man als Ausgleich, wenn man beruflich Porträt- und Business-Fotografie betreibt? Ganz einfach. Man schnappt sich seine Kamera samt Stativ und fotografiert Häuser, genauer Gebäude aus den 1960er und 1970er Jahren. Und weil es davon gar nicht so wenige gibt, und weil es gleichzeitig auch ein Herzensthema von Jürgen Altmann geworden ist, reist er mittlerweile seit vier Jahren in seiner Freizeit kreuz und quer durch Deutschland, Europa, ja durch die Welt. Auf 40.000 Kilometer hat er es sicher gebracht, schätzt Altmann. Also einmal rund um die Welt.

Richard Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kamera Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis