Konzert

vor 37 Min.

"Jugend musiziert" in Augsburg: Vorfreude auf das Preisträgerkonzert

Plus Die Talente spielen wieder: Das Preisträgerkonzert des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert" findet am 5. März statt – mit Spielfreude, nach Krisenjahren.

Von Stephanie Knauer

2022 war der Wettstreit für die Jüngsten wieder in Präsenz möglich, heuer ganz ungebremst: Nach drei Jahren Corona-Pause startete der traditionsreiche Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Augsburg am 21. und 22. Januar wieder voll durch. Ein Wochenende lang wurde im Augsburger Zeughaus gestrichen, angeschlagen, geblasen und getrommelt, diesmal in den Kategorien Harfe, Drum-Set (Pop), Gitarre (Pop), Gesang und Klavier. Dazu kamen die Ensemblewertungen in Kammermusik für Streicher, für Blasinstrumente und Akkordeon, für gemischte Ensembles und in der Sonderkategorie Neue Musik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

