Jugend Musiziert: „Wir suchen Persönlichkeiten, die mutig ihre Kreativität präsentieren“

Herr Prof. Nagel, Sie waren früh ein Wunderkind am Fagott. Sie haben mit 15 Jahren studiert, mit 17 die Stelle des ersten Fagottisten bei den Nürnberger Philharmonikern ergattert. Wie wichtig ist es für ein junges Talent, sich mit anderen zu vergleichen? Was bedeutet für junge Musiker ein Wettbewerb wie „Jugend musiziert“?

Ich würde nicht sagen, dass ich ein Wunderkind war, sondern mir wurde nur sehr früh ein Feld geboten, in dem ich mich rasch entwickeln konnte. Aber ein Bericht über meinen Werdegang würde den Rahmen sprengen. So sehe ich auch den Wettbewerb „Jugend musiziert“ als ein Feld, in dem man sich das Ziel setzt, ein Programm in einer gewissen Zeit einzustudieren und dadurch in eine persönliche Entwicklung geht. Dabei geht es nicht nur darum, sich mit anderen zu messen, sondern seine persönlichen Ziele zu erreichen. Aber natürlich ist es für viele Teilnehmer auch wichtig, ihren Stand in einem Ranking zu erfahren, um sich selbst einordnen zu können, und es ist natürlich für viele ein Schritt zum Ausprobieren, ob der Berufswunsch Musiker wirklich passt.

Das Leopold Mozart College of Music ist in diesem Jahr einer der Gastgeber des Landesentscheids von „Jugend musiziert“. Was bedeutet das für Augsburg und das LMC?

Ich als Teil der Leitung des LMC bin natürlich sehr glücklich, dass der Landes-Wettbewerb endlich wieder – nach genau 40 Jahren! – hier stattfindet. 1985 war Augsburg das letzte Mal Austragungsort, mit 299 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Dieses Jahr werden es 1051 Mitwirkende sein, von denen 776 bewertet werden. Das sind dann für die 75 Juroren 523 Wertungen. Unser neues Gebäude in der Grottenau eignet sich natürlich – neben der Musikschule und dem Gymnasium St. Stefan – perfekt für so ein Event. Es stehen qualitativ sehr hochwertige Instrumente und auch Räumlichkeiten wie zum Beispiel unser Konzertsaal zur Verfügung. Natürlich hat es für uns eine sehr große Bedeutung, dass so viele Musikerinnen und Musiker das LMC kennenlernen, um sich eventuell später daran zu erinnern und sich für Augsburg als Studienort zu entscheiden, da wahrscheinlich ein sehr großer Teil dieser Mitwirkenden später Musik studieren wird. Auch für Augsburg als Musik-Stadt ist es eine wunderbare Möglichkeit, sich zu präsentieren. Interessant ist auch, dass das „Bayerische Landesjugenorchester Augsburg“, das aus dem Wettbewerb entstand, 1975 in Augsburg gegründet wurde und bis zum Jahre 1986 den Zusatz „Augsburg“ trug. Ich war auch einige Jahre Mitglied in diesem Orchester, das immens wichtig für meine Karriere als Musiker war.

Sie selbst sind seit Jahrzehnten auch Juror bei „Jugend musiziert“, beim Landeswettbewerb. Worauf achten Sie besonders genau, wenn Sie den Talenten zuhören?

Natürlich bewertet jedes Mitglied der Jury individuell. Eine gewisse Perfektion wird natürlich schon vorausgesetzt, gleichzeitig sucht man aber immer nach künstlerischen Persönlichkeiten, die mutig ihre Kreativität dem Publikum präsentieren. Da durfte ich über die Jahre hinweg sehr Erstaunliches von noch sehr jungen Menschen hören.

Was sind Ihre besten Tipps gegen Lampenfieber, gegen das Nervenflattern vor Jury und Publikum?

Das ist eine Frage, die einem Lehrendem immer wieder gestellt wird. Natürlich gibt es für solche Problematiken heutzutage gute, ganzheitliche Methoden. Ich persönlich rate den Studierenden schon beim Üben ins Spielerische einzutauchen und sich nicht im Perfektionismus zu verlieren, sondern dem Musizieren nachzugehen und sich dadurch in einen Flow zu bringen. Auf diesen Zustand kann man dann auf der Bühne zugreifen. Im Flow gibt es keine Nervosität, nur Freude, und die beginnt beim Üben!

Zur Person Karsten Nagel begann mit 15 Jahren in Nürnberg sein Fagottstudium und übernahm mit 17 Jahren im Philharmonischen Orchester der Stadt Nürnberg die Stelle des ersten Fagottisten. 1990 wechselte er nach München, wo er elf Jahre lang erster Solofagottist des Bayerischen Staatsorchesters war. 2001 erfolgte die Ernennung zum Professor für Fagott und Kammermusik. In dieser Funktion ist er heute am Leopold Mozart College of Music in Augsburg tätig. Der Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ findet vom 2. bis 8. April 2025 in Augsburg statt. Alle Informationen, auch zur Möglichkeit, den Wettbewerb als Zuschauer zu erleben, findet sich unter www.jugend-musiziert.org.