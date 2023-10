Das Theaterstück "Tacheles" zeigt, wo Antisemitismus im Alltag steckt

Das Junge Theater Augsburg präsentiert im Abraxas sein Präventionsstück "Tacheles" – ein beklemmendes Zwei-Personen-Stück über Vorurteile und Verunglimpfungen.

Dieses Stück wird normalerweise nicht öffentlich gezeigt – sondern nur vor Schülern ab der 8. Klasse. "Tacheles" heißt die Produktion des Jungen Theaters Augsburg, ein mobiles Theaterstück zur Prävention von Antisemitismus, das das Junge Theater im Abraxas nun präsentierte. Das Stück wird sonst in Schulen als "Gesamtpaket" angeboten: Nach dem Theater, das die Impulse gibt, erfolgt mit den Schülerinnen und Schülern ein Nachgespräch. Daran schließen sich unter der Begleitung erfahrener Pädagoginnen Workshops zum Zusammenleben in unserer vielfältigen Gesellschaft an.

Das Stück "Tacheles" – jiddisch für Klartext reden – dreht sich um drei junge Leute, die miteinander in einer WG wohnen, dort auch gerne mal Party feiern, auch wenn sie am Morgen danach recht verkatert sind. Alle drei sind Deutsche, ihre religiösen Wurzeln aber sind unterschiedlich. Paul ist katholisch getauft, kommt aus einer deutschen Familie; Kinan hat seine Kindheit in Syrien verbracht und ist Muslim; Irina ist in Deutschland geboren, sie stammt aus einer jüdischen Familie, die Anfang der Neunziger aus Russland nach Deutschland gekommen ist. Kennengelernt haben sich die Drei im Ethikunterricht an der Schule.

Die beiden Männer rekapitulieren, was geschehen sein könnte

Von den drei jungen Leuten sind im Stück nur Paul und Kinan zu erleben, am Frühstückstisch der WG, die Party in der Nacht noch mal Revue passierend. Schon bald fällt ihnen auf: Irina ist weg, nicht in ihrem Zimmer. Wo ist Irina? Die beiden rekapitulieren, was geschehen sein könnte. Da war doch dieser "Scheiß-Gangster Rap", den einer gemacht hat, der mit dem antisemitischen Text. Da sei Irina plötzlich ins Bett gegangen …

Dieses Stück entfaltet auf beklemmende Weise, warum Paul und Kinan Grund zur Angst um Irina haben können. Sie sprechen über die vielen Begebenheiten, sei es im Fußballverein, sei es an der Schule, sei es in tradierten Vorurteilen, bei denen Jüdinnen und Juden verunglimpft, ja bedroht werden und wurden – bei den kleinsten Bemerkungen angefangen bis hin zum Angriff auf Leib und Leben. In Faktenchecks, bei denen die beiden Schauspieler aus ihren Rollen heraustreten, schildern sie, wie stark der Antisemitismus in Deutschland verbreitet ist, benennen Zahlen und Fakten von Übergriffen, spielen O-Töne von jungen Jüdinnen und Juden ein, die ihre autobiografischen Erlebnisse schildern.

Sie kennen noch die Traditionen ihrer Familie

Paul und Kinan zeigen auf, dass in ihrer WG Herkunft und Religion bisher keine Rolle gespielt haben, sprechen über ihre Gemeinsamkeiten – bis hin dazu, dass sie alle nicht so gläubig sind. Dass sie aber noch die Traditionen ihrer Familien kennen, wo man sich am Sonntag, am Schabbat oder am Freitagabend einen gesegneten Feiertag wünschte und mit der Familie zusammen war. Eine Schlüsselszene ist die, in der sich Paul und Kinan über eine Kleinigkeit – die unterschiedliche Weise, Falafel zu essen – in die Haare kommen und plötzlich die Herkunft und Religion des anderen verunglimpfen. Wie schnell kann das geschehen!

Das Stück, gefördert von einem breiten Bündnis von Akteuren im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" basiert auf Recherchematerial zum Antisemitismus in Deutschland. Erst sind Paul und Kinan beruhigt, weil sie glauben, Irina sei an diesem Schabbat zu ihrer Mutter gefahren. Ein Anruf der Mutter aber zeigt: Das ist sie nicht. Die beiden stürzen von der Bühne, die dunkel wird. Wo ist Irina? Angst und Betroffenheit bleiben.

Am Sonntag, 28. Januar, zeigt das Junge Theater Augsburg um 19.30 Uhr ein weiteres Mal "Tacheles" im Kulturhaus Abraxas.