Bei "Döner mit Sauerkraut" lieben alle Haydar und Halime

Plus Die Comedy-Sitcom "Döner mit Sauerkraut" ist Höhepunkt der Kültürtage. Wie jedes Jahr musste das Ensemble wegen des Andrangs eine zweite Vorstellung geben.

War es Zeus? Sind Kriege, Hass und Gewalt auf der Welt seine Schuld? Ein Schöpfungsfehler? Entsetzt schaut der Götterchef (Yasar Dogan) in seinem weißen Glitzeranzug zusammen mit dem gehörnten Teufel (Ufuk Çalisçi) von der Empore der Kresslesmühle auf das Chaos in der Welt. "Ich habe euch Religionen und Propheten geschickt. Damit ihr betet. Nicht, damit ihr euch streitet", seufzt er.

Zeus, der Teufel und ihre Versuche, die Welt zu reparieren - darum dreht sich in diesem Jahr die Folge "Weibsbilder 2.0" der Sitcom "Döner mit Sauerkraut". Mit spontan zwei statt einer geplanten Aufführung füllten die Veranstalter der Kültürtage die Kresslesmühle zwei Mal bis auf den letzten Platz. Alte und junge, türkische, persische, kurdische, italienische, deutsche Fans. Ein besonderes Publikum. So ist es - trotz Diversitäts-Programmen - an keinem anderen Theater in Augsburg zu sehen.

