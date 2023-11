Christine Eixenberger: Alle wollen her, i bin scho do

Auf der Suche nach einem geeigneten Domizil ohne Schimmelpilzkolonien amüsierte Christine Eixenberger in ihrem bayerisch eingefärbten Comedy-Solo „Einbildungsfreiheit“ das Publikum im Parktheater.

Dem Fernsehpublikum dürfte Christine Eixenberger insbesondere mit ihrer Titelrolle in der ZDF-Serie „Marie fängt Feuer“ bekannt geworden sein. Vor vier Jahren galt sie als "Senkrechtstarterin", die ihr Herz auf der Zunge und den pädagogischen Rotstift in der Hand trägt und in der entsprechenden Kategorie mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet wurde. Am Donnerstagabend schoss die im bayerischen Oberland sozialisierte Eixenberger bei ihrem „Warm-up“ nach der Pause wohl eher unfreiwillig ein kleines Eigentor. Sie plauderte die Begegnung mit einer Dame aus dem Publikum aus: „Mei, Frau Eixenberger, ich habe mich so auf den heutigen Abend mit Ihnen gefreut – und jetzt das!“

Nicht die einzige Zuschauerin, die den gut besuchten Theaterabend im Parktheater frühzeitig verließ, vielleicht weil auch sie sich vom Titel des vierten Eixenberger-Soloprogramms – „Einbildungsfreiheit“ – andere Inhalte und diese auf einem höheren kabarettistischen Niveau serviert erwartet hatte. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass sich das Publikum von der offenherzigen und selbstbewusst auftretenden Eixenberger, die immer wieder im Würge-Modus den Status quo unserer Lebensrealität infolge der Pandemie kommentierte, gut und gerne unterhalten fühlte.

Eixenberger trifft auf „preißische“ Wanderer

Humorvoll verbalisierte Eixenberger hinlänglich bekannte Missstände wie Alters-Einsamkeit, Fach- und Pflegekräfte- samt Wohnungsmangel oder eklatanten Sanierungsstau an den Schulen. Oder kindliche Weltspartag-Exzesse dank „Brauchtumsverwirrung“, die nicht nur gleichgesinnte Geschlechtsgenossinnen und beratungsfreudige Prosecco-Mädels jederzeit auf die Palme treiben. Handwerklich versiert und lustvoll schlüpfte sie mit Haltungs- und Stimmlagenwechsel immer wieder in all die Rollen der „Typen und Typinnen“, die ihren persönlichen Freiraum durchkreuzen, indem sie zum Beispiel das Ruheraum-Gebot unterlaufen oder das heimische Postkartenidyll mit „preißischer“ Wander-Aufdringlichkeit stören. Frei nach dem Motto „Alle wollen her, i bin scho do“ sahen Eixenberger und ihr Bühnen-Ego bisher wenig Anlass, ihr Miesbacher Bilderbuch-Zuhause zu verlassen.

Doch der Schimmelpilzbefall der Wohnzimmerwand wird Motor und roter Faden des persönlich eingefärbten Comedy-Dramoletts und verlangt natürlich auch nach fachmännischer Beseitigung. Die empathischste Antwort, auf die man hoffen kann, wenn man in den Handwerksbetrieben jemanden am Telefon erwischt, ist aber ein „Aa geh!“. Glück im Unglück: Nach wochenlangem Wartemartyrium rückt ein dreist-anzüglicher „Austausch“-Handwerker an und nervt nicht allein mit Föhnfrisur, Businesshemd, expliziter Schreibtischwampe und plumpen Vergleichen von ph-Wohn- und Kundinnen-BH-Wert, sondern konfrontiert diese mit der Weisheit letztem Rat, der da heißt: „Ausziehen!“ Eigenheim-Eigenbau, wie es all die „Rigips-Dichter“-Pärchen im Umfeld einrichten, auf deren Hochzeit vor der Kirche nicht mit Reis, sondern mit Rollsplitt aus der eigenen Auffahrt geworfen wird, ist zunächst keine denkbare, nicht einmal aussprechbare Alternative.

So bleibt nur die Flucht in die Großstadt München, die zum hanebüchenen Abenteuer inklusive Arrest wird, aus dem am Happy Ending allein Christine Eixenbergers fernseherprobter Sinn und kriminalistischer Spürsinn herausführte.

Lesen Sie dazu auch