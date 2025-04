Helmut Schleich poltert los und klingt wie eine Tirade am Stammtisch

Sein neues Bühnenprogramm „Das kann man so nicht sagen“ beginnt Helmut Schleich bei seinem Auftritt in der gut gefüllten

Stadthalle Gersthofen mit einer politischen Bestandsaufnahme. Gleichstand zwischen Union und AfD, jeweils 24 Prozent, zumindest zur Zeit, laut einem der Umfrageinstitute. Der Vertrauensverlust wegen der Schuldenbremse, noch bevor der neue Kanzler überhaupt im Amt ist, ist ein denkbar schlechter Start für die neue Regierung. Dass die nun kommenden Rekordschulden aber letztlich erst von irgendwelchen Nachfahren, die wir sowieso nie persönlich kennenlernen werden, abbezahlt werden müssen, stimmt wieder versöhnlich. Weiterhin spielt Schleich auf die Bevölkerungsentwicklung an und unkt, dass das Ganze letztlich sowieso eher ein arabisches Problem sein wird. Schallendes Gelächter und Szenenapplaus.

Julian Reischl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Helmut Schleich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis