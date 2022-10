Der neue Kantor von St. Anna ist gefunden

Der Nachfolger von Christian Barthen steht fest: Johannes Eppelein wird neuer Kantor an St. Anna in Augsburg.

Johannes Eppelein, 34, übernimmt die A-Kantorenstelle an der evangelischen St. Anna Kirche in Augsburg. Wie die Pressestelle der Kirche mitteilt, hat sich das Bewerbungsgremium unter einer Vielzahl hochkarätiger Bewerberinnen und Bewerber für den 34-jährigen Kirchenmusiker aus Lahr im Schwarzwald entschieden. Seine neue Stelle in Augsburg tritt er am 1. Februar 2023 an.

Zu seinen Aufgaben gehört neben dem Organistendienst und der kirchenmusikalischen Gestaltung der Gottesdienste, die Leitung des Madrigalchors bei St. Anna, des Augsburger Motettenchors sowie die künstlerische Verantwortung für weitere kirchenmusikalische Veranstaltungen. Hierzu zählen Konzerte, Matineen, die monatliche Stunde der Kirchenmusik oder die Orgelmusik zur Marktzeit.

„Neben der Orgel liegen mir in erster Linie die Chormitglieder, aber auch die Menschen in der Gemeinde am Herzen, die ich für die Musik, für den Glauben und Gottesdienst begeistern möchte“, so Eppelein. Seine Berufsphilosophie lasse sich beschreiben als „die Verbindung von musikalischem Anspruch, Verkündigung und Menschenliebe. Mein Werkzeug dafür ist ein Dreiklang aus Präsenz, Verlässlichkeit und Beziehung.“

Eppelein sind musikalisch reich ausgestaltete Gottesdienste wichtig

Im Erhalt gottesdienstlicher Singkultur mit traditionellen und modernen liturgischen Formen sieht Eppelein eine Hauptaufgabe, um Kirche zukunftsfähig zu machen: „Gerade in musikalisch reich ausgestalteten Gottesdiensten erlebe ich oft, wie sich aus dem Zusammenspiel von Musik, Theologie und Liturgie eine intensivere Spannungskurve und emotionale Ergriffenheit bei Besucherinnen und Besuchern einstellt. Diese Leidenschaft für den Gottesdienst und seine vielfältige anspruchsvolle kirchenmusikalische Entfaltung möchte ich gerne für ein ansprechendes, farbiges liturgisches Leben in St. Anna einsetzen.“

Aufgewachsen ist Johannes Eppelein in einem Pfarrhaus in Nittenau, einer kleinen Diaspora-Gemeinde in der Oberpfalz. Von klein auf habe er erfahren, dass es eine zutiefst christliche Tugend sei, den Menschen zugewandt zu sein, um so ein tragfähiges Gemeindeleben zu entwickeln und zu erhalten. Gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie sei dies von entscheidender Bedeutung.

Lesen Sie dazu auch

Schon zu Schulzeiten rief Eppelein in seiner Heimatgemeinde zwei Chöre ins Leben. Sein Studium der Evangelischen Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Theater München schloss er mit dem A-Diplom ab und ergänzte es mit den Studiengängen Chordirigieren und Gesangspädagogik.

Johannes Eppelein folgt in St. Anna auf Christian Barthen

Bisherige berufliche Stationen waren Taufkirchen und München (Christuskirche), Rosenheim und Lahr. Neben der Darbietung eines breiten musikalischen Repertoires veröffentlichte er auch eigene Kompositionen für Chor und Kinderchor. Außerdem war er mit Orgelbau, Finanzierung und Fundraising befasst – Erfahrungen, die ihm auch in St. Anna mit der bevorstehenden Orgelsanierung zugutekommen dürften.

Johannes Eppelein folgt auf Christian Barthen, der sich am 22. Oktober mit einem Jubiläumskonzert zum 100. Geburtstag des Madrigalchors bei St. Anna und am 23. Oktober um 10 Uhr im St. Anna-Gottesdienst von Augsburg verabschiedet. Barthen wechselt an das Berner Münster und wird Dozent an die Hochschule der Künste in Bern. (AZ)

Beim Jubiläumskonzert erklingt das Oratorium „Messiah“ von Georg Friedrich Händel (1685-1759) aus dem Jahr 1741. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt beträgt 25 und 28 Euro (ermäßigt 20 und 23 Euro). Unter der Leitung von Kantor Christian Barthen musizieren der Madrigalchor bei St. Anna, die Capella St. Anna sowie Ljiljana Winkler (Sopran), Julia Pfänder (Alt), Daniel Karrasch (Tenor) und Manuel Wiencke (Bass). Karten im Vorverkauf sind erhältlich bei der Schlosser'schen Buchhandlung und beim AnnaPunkt (Im Annahof 4)