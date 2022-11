Was für Janosch das wahre Glück auf Erden ist

"Komm, wir finden einen Schatz" gehört zu den bekanntesten Geschichten des berühmten Autors. Das Kindertheater Schaubühne Augsburg präsentiert im Abraxas eine gelungene Inszenierung.

Eine zauberhafte Inszenierung, die die Kinder von Anfang an in Bann zieht, ist das Stück "Komm, wir finden einen Schatz!" des Kindertheaters Schaubühne Augsburg, das jetzt im Abraxas Premiere hatte. Es ist inzwischen – nach "Oh, wie schön ist Panama!" – das zweite Janosch-Stück, das die beiden Akteure Christian Beier und seine Tochter Raphaela Miré Beier auf die Bühne brachten. Und das wieder ziemlich gut.

Sie erzählen darin Janoschs Geschichte vom Kleinen Tiger (Raphaela Miré Beier) und dem Kleinen Bär (Christian Beier), die "das große Glück auf Erden suchen", das sie darin vermuten, einmal richtig reich zu sein. Dann könnten sie sich eine Hollywoodschaukel und ein Schlauchboot kaufen, eine Rennfahrermütze und Moonboots, eine Schokoladenfabrik und jeden Tag Bienenstichkuchen. Mit Schaufel und Blecheimer ausgestattet, machen sich Tiger und Bär auf die Reise, um einen Schatz zu finden, der ihnen all dies gewähren soll.

Janoschs "Komm, wir finden einen Schatz": Alles, was ein gutes Kinderstück ausmacht

Christian Beier und Raphaela Miré Beier setzen alle Elemente ein, die ein hervorragendes Kinderstück ausmachen: Da ist ein schlichtes, ansprechendes Bühnenbild, mit einer Landschaft bemalt, so versetzt aufgestellt, dass sich in ihr die Wege auftun, die die beiden gehen. Hier können sie immer wieder mal in den Kulissen verschwinden und neu auftauchen – plötzlich in andere, neue Figuren verwandelt. Den Schatzsuchern begegnen verschiedene Tiere, in wundervolle Kostüme gekleidet: der Maulwurf, der beim Graben nach dem Schatz aufgeschreckt wird und in der Tageshelle wild mit seinem Blindenstock herumfuchtelt, sodass der Kleine Bär gerade noch Glück hat, nicht vom Stock getroffen zu werden. So was mögen die Kinder, sie lachen vor Vergnügen. Köstlich die gackernde, pink-grelle Henne, die mit großem Theater ein Ei legt, der brüllende Löwe, dessen Glück auf Erden "in Kraft und Mut" besteht, oder der reiselustige Esel, der den kleinen Tiger schon mal Huckepack eine Wegstrecke lang trägt.

Das Stück ist voller Poesie. Besonders reizend die Szene, in der, hinter durchsichtig-blauem Taft, mit Fischen besetzt, Tiger und Bär durchs Meer schwimmen, während über ihnen Seifenblasen aufsteigen. Mit pfiffigen Liedern – etwa einem Blumenkohl-Song – verbinden die beiden die Szenen, laden auch immer wieder die Kinder zum Mitwirken ein.

Was Tiger und Bär am Ende erkennen

Wie man es bei Janosch schon kennt, liegt das eigentliche Glück in der Heimkehr. Es regnet zwar tatsächlich über die beiden goldene Äpfel, es entfacht sich jedoch darüber ein Streit, wer sie nun haben darf. Schließlich wird der Eimer mit den Äpfeln von einem Räuber geklaut. Am Ende steht die Erkenntnis von Tiger und Bär, dass der wahre Schatz ein anderer ist: keinen Streit und einen Freund zu haben.

Lesen Sie dazu auch

Info Das Stück "Komm, wir finden einen Schatz!" wird nochmals aufgeführt am 29. Dezember und am 11. Februar 2023 jeweils um 15 Uhr im Abraxas.