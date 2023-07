Eine Liebeserklärung an Äthiopien

Jan Weyl wollte keinen deutschen, sondern einen äthiopischen Film drehen. Das ist ihm auf eindrucksvolle Weise gelungen, wie im Liliom in Augsburg zu sehen war.

Dieser Film ist anders. "Running against the Wind" erzählt die Geschichte von zwei Freunden, die eine Zeit lang wie zwei Brüder groß werden, bis sich ihre Wege trennen. Abdi bleibt in dem kleinen äthiopischen Dorf Ganda Abdi zurück und folgt weiter seinem Traum, professioneller Läufer zu werden. Salomon zieht es in die Millionenmetropole Addis Abeba. Auf seinem Weg zum Fotografen muss er dort allerdings noch viel mehr Hindernisse aus dem Weg räumen – als Straßenjunge baut einem erst einmal niemand eine goldene Brücke in ein anderes Leben.

Im Liliom Kino in Augsburg hat der Filmemacher Jan Philipp Weyl sein Kino-Debüt "Running against the Wind" vor dem offiziellen Deutschlandstart am 20. Juli einem Äthiopien-affinen Publikum präsentiert. Knapp zwei Stunden lang öffnet Weyl in seinem Film einen Blick in ein Land, das die meisten nur vom Hörensagen kennen. "Man hört von Äthiopien, wenn dort eine Hungersnot herrscht", sagt Weyl. Wenn drei Millionen Menschen an den Folgen einer Dürre litten, würde man aber nicht erfahren, dass dort noch 104 Millionen weitere Menschen leben, für die das nicht gelte. Sprich: Die spärlichen Nachrichten schaffen ein verzerrtes Bild. Wer dann allerdings nach Äthiopien reist, entdeckt ein anderes Land.

Als 14-Jähriger kam Jan Philipp Weyl das erste Mal nach Äthiopien

Noch bevor Weyl professioneller Filmemacher wurde, verliebte er sich in das Land. Im Liliom erzählt er, wie er mit Klassenkameraden Geld für Karl-Heinz Böhms Stiftung "Menschen für Menschen" sammelte. Über 20.000 Euro für eine Schule seien damals zusammengekommen. "Karl-Heinz Böhm hat mich und einen anderen dann nach Äthiopien eingeladen." Für den damals 14-Jährigen war das eine Erfahrung mit Langzeitwirkung. "Ich bin immer wieder zurückgekommen", erzählt Weyl. Und als der Filmemacher sich dazu entschloss, einen äthiopischen Film zu drehen, also einen, der dort komplett dort spielt und nur mit Äthiopiern besetzt ist, war ihm klar, dass der Schlüssel dazu die Sprache war. Also lernte Weyl Amharisch – natürlich in Äthiopien.

Für die Recherche am Film ging er wochenlang mit Straßenkindern Müllsammeln auf den Straßen von Addis Abeba. Und um den äthiopischen Nationalsport Laufen und seine Bedeutung zu verstehen, trainierte er mit professionellen Athletinnen und Athleten. Die Darstellerinnen und Darsteller für seinen Film fand er dann über ein langes, ausgedehntes Casting. Gesucht waren Laien: Straßenkinder sollten Straßenkinder spielen, Läufer sollte Läufer spielen etc. Diejenigen, die den Zuschlag bekommen haben, spielen dermaßen lässig, locker und eindringlich, dass man ihnen alles glaubt und sie für Profis hält.

Weyl findet in "Running against the Wind" einen Querschnitt durch die Gesellschaft

Wüsste man all das nicht, würde man in "Running against the Wind" doch spüren, wie nah, wie tief, wie besonders, wie anders dieser filmische Blick auf das Land in Ostafrika ausfällt. Denn Weyl legt keinen hübsch bebilderten Reisebericht vor, Weyl zeigt nicht die exotische Fremde, vielmehr taucht er mit einer Selbstverständlichkeit in das Leben im Dorf und der Großstadt ein, als ob es sich dabei um seine Heimat handelt. Wer die ersten Szenen im Dorf sieht, kann sich noch angesprochen fühlen, weil da ein Helfer aus dem Ausland am Aufbau einer Schule hilft.

Wenn es dann in die Millionenmetropole Addis Abeba geht, wenn dort das Leben auf der Straße in den selbst gebauten Hütten gezeigt wird, präsentiert einem der Film auf geradezu wunderbare Weise Einblicke in den täglichen Überlebenskampf von Jugendlichen und später auch Erwachsenen auf der Straße. Die Bilder sind zum Teil drastisch, die Figuren randvoll mit Leben. Es geht in Nachtclubs, aber auch auf die Laufbahn ins Stadion und zwischendrin auch in die Galerieszene. Arm und reich – Weyl findet einen Querschnitt durch die Gesellschaft, ein Gastauftritt von Lauflegende Haile Gebrselassie inklusive, das alles streng dem Handlungsfaden um die beiden Freunde Abdi und Salomon folgend. Immer, wenn man glaubt, sich auf der Zielgeraden zu einem Happy End zu befinden, bringt ein neuer Gegenwind alles noch einmal durcheinander.

Ähnlich ging es dem fertigen Film. In Äthiopien und Afrika war er längst zu sehen – und erregte dort auch Aufmerksamkeit. 2020 beteiligte sich Äthiopien mit "Running against the Wind" als äthiopischem Beitrag an den Oscars. Das Ziel von Weyl ist also aufgegangen, einen äthiopischen Film zu drehen. Der deutsche Kinostart hat sich dann allerdings hingezogen. In der Augsburger Preview saß vor allem die äthiopische Community der Umgebung sowie diejenigen, die wie Weyl eine besondere Beziehung zu Äthiopien aufgebaut haben. Für die 120-minütige Liebeserklärung an das Land ist besonderes Vorwissen allerdings gar nicht nötig. Das funktioniert auch ohne bestens. Belohnt werden die Zuschauerinnen und Zuschauer überreichlich. Nur eine Warnung sei ausgesprochen: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass einen plötzlich das Fernweh und das Reisefieber packt.