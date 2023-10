Kino

Weisheiten am Wegesrand: Ein Film über Franz Xaver Gernstls Reisen

Plus Seit vierzig Jahren "auf der Suche nach Irgendwas": Der Reporter Franz Xaver Gernstl zeigt einen Film über sein Leben auf Achse – ganz nah an den Menschen.

Von Veronika Lintner

Eigentlich stellt der Gernstl am liebsten selbst die Fragen. Aber heute drehen sich die Rollen, heute beantwortet er Fragen aus dem Publikum: Gernstl, wie schaffen Sie das? Was ist die Frage, mit der Sie die Menschen zum Reden bringen? Warum plaudern Wildfremde ihre Lebensgeheimnisse aus, vor Ihrer Kamera? Franz Xaver Gernstl überlegt kurz. "Das Rezept ist: Grüß Gott! Wie geht's? Was machen's denn da?" Seit 40 Jahren ist er im Auftrag des Bayerischen Rundfunks unterwegs, als Reporter im VW-Bus. Im Augsburger Thalia-Kino stellt er jetzt eine Doku über sein Leben vor.

Franz Xaver Gernstl erzählt aus seinem Reporterleben

Ein Leben voller Wahnsinnsg'schichten – von der Windel an. "Ich wurde an einer Tankstelle geboren, quasi zwischen den Zapfsäulen", erzählt Gernstl im Film, über Fotos aus dem Familienalbum, Idyll im Chiemgau. "Mir wurde das Rumfahren in die Wiege gelegt. In meiner Familie ist man nicht spazieren gegangen, man ist spazieren gefahren." Aber dann bricht das Hippieleben in die Erzählung. In einer frühen WG- und Sturm-und-Drang-Phase spannte der junge Gernstl einem Mann seine Freundin aus. Diese Frau, Georgia, konnte sich nicht entscheiden, machte deshalb mit beiden Schluss – und übrig blieben die Männer, der Gernstl und HP Fischer. Vereint in Verlassenheit, vereint aber auch im Mut zur ganz großen Tour.

