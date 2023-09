Das Finale von 700 Jahre Anna-Kirche

Feiern wollte die Anna-Kirche ihr rundes Jubiläum bereits vor zwei Jahren, doch die Pandemie vereitelte das. Zum Abschluss gibt es ein Buch.

Auf eine lange, bewegte Geschichte kann die Augsburger St. Anna-Kirche zurückblicken. Vor 702 Jahren legten Karmeliten ihren Grundstein. Später schlossen Georg, Ulrich und Jakob Fugger einen Vertrag, in dem neu gestalteten Westchor der Kirche die Grablege der Fugger zu errichten. Kurze Zeit später wurde die Kirche Schauplatz der ersten Reformationsphase. 1518 war Martin Luther zu Gast, als ihn Kardinal Thomas Cajetan zwingen wollte, seine Thesen zu widerrufen. In der Folge griffen die reformatorischen Gedanken in St. Anna um sich. St. Anna wurde als eine der ersten Kirchen in Augsburg evangelisch.

Eigentlich sollte die 700-Jahr-Feier längst stattfinden. Doch die Corona-Pandemie vereitelte 2021 das Vorhaben. Deshalb wird 2023 einfach noch einmal abgerundet und es heißt nun 700 Jahre St. Anna. In diesem Rahmen ist zum Beispiel die Installation "Was bleibt?" der Künstlerin Stefanie Kraut entstanden. Die Finissage dieses Projekts findet am 21. September um 19 Uhr mit Pfarrer Jean-Pierre Barraud (Neu-Ulm) statt.

Vier Tänzerinnen und Tänzer erzählen die Geschichte eines Bildhauers

Ein paar Tage später, am Sonntag, den 24. September, um 18 Uhr gibt es dann eine Premiere in der Anna-Kirche zu sehen. "Skulptur eines Engels" heißt der Abend für vier tanzende Performer, den die Ballett- und Tanzakademie Daniel Zaboj erarbeitet hat. Vier Tänzerinnen und Tänzer erzählen die Geschichte eines Bildhauers, den das Gefühl, sein Werk abgeben zu müssen, immer mehr schmerzt, je näher er dem Ende des Arbeitsprozesses kommt. Dieses erwacht schließlich, der Erschaffer verliebt sich unsterblich, aber unerwidert (Karten für die Vorstellung gibt es an der Abendkasse und in der Schlosser'schen Buchhandlung).

Das Ende der Feierlichkeiten findet dann am 1. Oktober statt – das Erntedankfest begeht Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Musikalisch wird der Kantatengottesdienst mit Abendmahl, der um 10 Uhr beginnt, von Kantor Johannes Eppelein, dem Madrigalchor bei St. Anna und der Cappella St. Anna gestaltet. Im Anschluss erscheint erstmals das Buch "Mein St. Anna", das wegen der 700-Jahr-Feier entstanden ist. Darin sind 40 Geschichten von Menschen versammelt, die einen Bezug zur Anna-Kirche haben. Sie erzählen davon, welche Bedeutung die Kirche in ihrem Leben hat. Das kann ein Einzelerlebnis sein oder aber die Essenz aus vielen Jahren des Besuchs. Das Buch ist im Pfarramt und im Buchhandel erhältlich.

