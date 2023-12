Der Ikonenschatz von St. Ulrich

Plus In einem spätgotischen schwäbischen Gotteshaus wird Ökumene vor Ort gelebt. Durch eine Stifterin konnte dort eine Schatzkammer altrussischer Frömmigkeit entstehen.

Außergewöhnlich ist dies schon: In der altehrwürdigen Bartholomäus-Kapelle der Augsburger Basilika St. Ulrich und Afra ist eine Kollektion von dreißig meist altrussischer Ikonen des 17. bis 19. Jahrhunderts zu bewundern. Dies ist zunächst als schönes Zeichen eines christlichen Miteinanders vor Ort zu sehen. Denn in einem spätgotischen schwäbischen Gotteshaus einer Schatzkammer russisch-orthodoxer Frömmigkeit Heimat zu geben, verdient Anerkennung.

Aber nicht nur das: Diese ökumenische Besonderheit hat auch einen speziellen Augsburger Hintergrund. Es ist eine mit der Basilika viele Jahrzehnte lang verbundene „Ulricherin“, eine Handwerksmeister-Tochter, die im Schatten von St. Ulrich und Afra groß wurde und die seit ihrer Jugendzeit eine intensive Leidenschaft zu russischen Ikonen entwickelte. Sie hat ein sehr ausgeprägtes Gespür für künstlerische Qualitäten. Ihre Vorliebe gilt dabei der Miniaturmalerei der russischen Altgläubigen, vor allem wenn diese dem für seine exzellenten Lupenarbeiten berühmten Maler- und Künstlerdorf Palech zugeordnet werden können.