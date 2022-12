Kirchenmusik

11.12.2022

Hoch motivierte Interpreten sorgen für Wohlgefallen im Weihnachtsoratorium

Plus Der Madrigalchor von St. Anna präsentierte Bachs Weihnachts-Klassiker unter Leitung von Reinhard Kammler.

Von Gerlinde Knoller Artikel anhören Shape

Das Weihnachts-Oratorium von Johann Sebastian Bach ist ihm zutiefst vertraut. Jahrzehntelang hat Domkapellmeister a. D. Reinhard Kammler es mit den Augsburger Domsingknaben in der Adventszeit aufgeführt – jetzt brachte er die Kantaten eins bis drei sowie die sechste mit dem Madrigalchor von St. Anna in der voll besetzten Annakirche zur Aufführung. Kammler war angefragt worden, ob er nicht in den Monaten der Vakanz des St. Anna-Kantors die Leitung des Madrigalchores übernehmen könne. Johannes Eppelein, Nachfolger von Christian Barthen, tritt erst im Februar seine Stelle in St. Anna an. Kammler sagte zu, und diese Freude war spürbar auf Chor, Orchester und Solisten übergesprungen. Die bekannten Klänge und die Botschaft des Bachschen Weihnachts-Oratoriums entfalteten dank des Könnens der Darbietenden von Neuem ihren Zauber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .