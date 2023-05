Klassik-Festival

vor 32 Min.

Das Augsburger Mozartfest greift nach den Ohrwürmern

Plus Großes Orchesterkonzert neben Kammermusik im Originalklang, höfische Opernarien und Lieder aus Wien: In Augsburg ist wieder Mozartfest mit jeder Menge Stars. Fünf Tipps aus einem hochkarätigen Gesamtprogramm.

Von Stefan Dosch Artikel anhören Shape

Man versteht ja, dass Produkte, denen es an hinreichenden Reizen fehlt, mit möglichst hippen Bezeichnungen an die Leute gebracht werden wollen. Mozart hätte es freilich nicht nötig, als Schöpfer von "catchy tunes" ins Fenster gestellt zu werden. Und doch hat das Augsburger Mozartfest recht, wenn es sein diesjähriges Festivalprogramm mit eben diesem "catchy tunes"-Prädikat versieht: Denn natürlich enthalten die Festivalkonzerte, frei übersetzt, "Ohrwürmer", Melodien und Harmonien, die hübsch gnadenlos nach jedem nur halbwegs empfänglichen Ohr greifen und sich, schlimmer noch, darin festsetzen.

Wolfgang Amadé gelingt das besonders gut, wo er für die menschliche Stimme komponiert, und vielleicht liegt es eben daran, dass das "Ohrwurm"-Programm des Klassikfestivals in diesem Jahr so viele Sängerinnen und Sänger aufbietet. Allesamt von internationalem Rang, wie es sich gehört für ein Programm, das den Anspruch erhebt, weit über den Standort hinaus leuchten zu wollen. Und nicht nur die Sängerstars, auch die Orchester, Ensembles, Dirigenten und Instrumentalisten sind erste Liga, da schließt die vom städtischen Mozartbüroleiter Simon Pickel getroffene Auswahl nahtlos an die Feste der vergangenen Jahre an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen