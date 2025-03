Klassische Musik im Irish Pub: Aktionstag „Mozart in der Stadt“

Zur Konzertbühne wird die Citygalerie um 13 und um 14.30 Uhr mit dem Mozartchor Augsburg unter der Leitung von Daniel Böhm und mit Klavierbegleitung von Sabine Süß. Vom 13. bis 15. März spielen tagsüber außerdem Pianistinnen und Pianisten auf einem C. Bechstein Flügel aus dem Hause Bechstein in der City-Galerie. Am Donnerstag, 13. März, spielt von 14 bis 17 Uhr Valentin Steinsiek. AmFreitag, 14. März, sind von 13 bis 15 Uhr Laetitia Mendler und von 16 bis 18 Uhr Stephanie Kanauer zu hören. Bastina Walcher am flügel und Luisa Schwarz am Saxophon treten am Samstag 15. März von 11 bis 13 Uhr und von 15.30 bis 16.30 Uhr auf.