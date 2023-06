Julius Berger: Ein Cellist auf der Suche nach verlorenen Tönen

Julius Berger präsentiert auf seiner neuen CD erstaunliche Raritäten für das Cello – die ersten Solowerke für das Instrument am Beginn des 20. Jahrhunderts.

Er ist immer auf der Suche nach unentdeckten Tönen, findet sie in neuer Musik oder deckt in der großen klassischen Literatur überraschende Zusammenhänge auf: Cellist Julius Berger. Jetzt hat er auf einer CD, betitelt „Soldanella“ (Wergo), ein interessantes Thema für sein geliebtes und von ihm meisterlich beherrschtes Instrument aufbereitet. Fast 200 Jahre nach den – heute unverzichtbar berühmten – sechs Solo-Suiten („senza basso“) von Johann Sebastian Bach war es still um Stücke für ein unbegleitetes Cello. Das wollte damals niemand hören und selbst Schumann komponierte eine Klavier-„Stütze“ dazu. Erst der große Pionier Pablo Casals machte mit unbeirrbarer Autorität mit Bach-pur-Cello vertraut.

Einer der ersten bekannten Komponisten war Max Reger mit seinen drei Solosuiten; später folgte Zoltán Kodály, noch später Benjamin Britten. Diese sind heute Standard im Cello-Solo-Repertoire. Doch Berger wäre nicht Berger, triebe ihn nicht der Entdeckergeist um. Durch Zufälle und darauffolgendes hartnäckiges Recherchieren wurde er fündig und präsentiert auf seiner CD nun eine Art musikalischer „Geheimlandschaft“ um das Solo-Cello, vertreten durch drei vergessene Komponisten: Adolf Busch (1891-1952), Donald Francis Tovey (1875-1940) und Walter Courvoisier (1875-1931).

Ein ausgewachsenes Binnenstück genügt Julius Berger

Adolf Busch ist am ehesten bekannt, als Geiger und Komponist, auch durch seinen Bruder Fritz, der als von den Nazis verfolgter Dirigent das englische Glyndebourne-Festival zur Legende machte. Dass aber Adolf Busch Cello-Solo-Stücke schrieb, überraschte auch Berger. Die Suite op. 8a komprimiert in zehn Minuten Gesten mit barocker Tradition, mit Splittern und Déjà-vus aus alter Zeit – ein fein irrlichternder Spuk. Der Engländer Donald Francis Tovey ist heute vergessen, galt damals als Genie, das Bachs gesamtes Klavier- und Orgelwerk auswendig beherrschte. Aus der riesigen Sonate op. 30 spielt Berger die allein schon 20-minütige Passacaglia, quasi ein eigenes Binnenereignis in der Sonate: Es ist ein genial in Harmonie und Gebärdenwechsel mäanderndes Panorama, gemahnt teils an Brahms.

Schließlich überrascht die Suite op. 32 des Schweizers Walter Courvoisier. Der bei Ludwig Thuille in München ausgebildete frühere Arzt entwickelt wunderbare spätromantische Anmutungen, spielt in Momenten auch mit der minimalistischen Strenge eines Anton Webern.

Und natürlich Max Reger, der Repräsentant des neuen unbegleiteten Cellos. Die zweite von drei Suiten (d-Moll) durchmisst Julius Berger bezwingend in all ihrer Spiritualität und den in neuem Licht schillernden Anmutungen barocker Tanzfolgen. „Soldanella“? Das sind die blauen Blumen, die nach langem Winter im Frühjahr als Erste aus dem Restschnee herausspitzen.

