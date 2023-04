Klassik

17.04.2023

Schwäbisches Jugendsinfonieorchester spielt Frühjahrskonzerte

Plus Mit Temperament und Wohlklang spielt das Schwäbische Jugendsinfonieorchester sein Frühjahrskonzert im Kongress am Park. Solistin Natalie Schmalhofer betört mit Bartóks Violinkonzert.

Von Manfred Engelhardt

Ein wohldurchdachtes Programm erarbeitete sich das Schwäbische Jugendsinfonieorchester in seiner nachösterlichen Arbeitsphase. Unter der Leitung von Carolin Nordmeyer präsentierte der Nachwuchs im Kongress am Park, nach Auftritten in Marktoberdorf und Bad Wörishofen, mit umjubeltem Erfolg das Ergebnis dieser Woche. Und eine hervorragende Solistin war perfekt eingebunden in das musikalische Ereignis.

Werke von Zoltán Kodály, Béla Bartók und Johannes Brahms gingen einher mit den Stimmungen des Frühlings. Das Erwachen der Natur, der Weg vom winterlichen Dunkel ans Licht – dies konnte man durchaus assoziieren. Doch dass diese großen Meister mehr als bunte Albumblätter ausbreiten, sondern mit rein musikalisch genialen Mitteln in den Bann ziehen, versteht sich von selbst. Vorherrschend waren Töne und Gesten aus der östlich-ungarischen Welt, die bekanntlich ja auch immer wieder Einflüsse auf Brahms ausübten.

