Klima

19:30 Uhr

Macht der Stoff das Klima? Staatstheater Augsburg gestaltet Klimafestival

Plus Modeschauen, Kostümverkauf und Impro-Orchester: Zum zweiten Mal veranstaltet das Staatstheater Augsburg ein Klimafestival – diesmal mit dem Textilmuseum.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

"Was für eine Zukunft erwartet mich?", fragt da eine Frau, von irgendwo aus dem Nirgendwo, hinter der Bühne. Und dann spricht es eine Kinderstimme nach: "Was für eine Zu... Zufu ... Kufu ...?" Ein Lacher wandert durchs Publikum, hier in der Brechtbühne im alten Gaswerk. Aber über diese Frage kann man ja nur stolpern: Krieg in Europa. Flucht. Inflation. Und über alledem die Warnung: Klimakrise! Also, was für eine Zukunft erwartet uns? Mit eben dieser Frage hat das Staatstheater Augsburg sein zweites Klimafestival eröffnet. Nach der Premiere 2022 stand diesmal aber vor allem der Stoff im Fokus: drei Tage im Zeichen von Knopf und Nähmaschine, mit Second-Hand-Verkauf, Modeschau und Gewühl im Kostümfundus. Drei Tage rund um die Frage, wie Mode Klima macht.

Das Stegreif-Orchester spielt beim Klimafestival

Zur Eröffnung spielt das "Stegreiforchester" auf der Brechtbühne, ein Kollektiv aus Berlin mit 30 jungen Musikern und Musikerinnen. In ihren Projekten verbinden sie Klassik, Jazz und Rock - mit Aktivismus. "Be Change" heißt ihr Motto, und das bedeutet: sich wandeln für das Klima. Den CO 2 -Fußabdruck ihrer Auftritte wollen sie klein halten. Kulissen verwenden sie wieder, wie hier die Bauklötze aus Pappkartons, die sich Geiger, Bratschistin und Hornist zuwerfen. Dabei sparen sie sich sogar den Dirigenten. Auf einen Wink des Konzertmeisters beginnt die Choreografie, erst sinfonisch, dann freier und wilder, der E-Bass brummelt und der Posaunist jault ein Jazz-Solo. Wie eine Gesellschaft im Kleinen bewegen sie sich, zu-, gegen- und miteinander.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen