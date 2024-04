Konzert

Klub der Idealisten: Wider jede Form von Mittelmäßigkeit

Plus Im Sensemble euphorisierte der "Klub der Idealisten" sein Publikum. Das lag auch an den charismatischen Gästen, unter ihnen der Schauspieler Robert Stadlober in einer seiner weniger bekannten Rollen.

Von Renate Baumiller-Guggenberger

In Traunstein, wo die Klub-Mitglieder am Vortag aufgetreten waren, hatte konstantes Hundebellen den Beifall bereichert. Im komplett ausverkauften Sensemble dagegen machte sich ein bis zuletzt begeistertes Publikum schon in den ersten Minuten bereitwillig zum Affen, indem es die Bitte des charismatischen Klub-Masters Christofer Kochs nach hintergründigen Dschungelgeräuschen erfüllte. Um das Tierische abzuschließen: Die siebte Ausgabe des 2017 von Kochs und Uli Fiedler konzipierten Formats war definitiv und schlichtweg saustark - nicht zuletzt dank der Gäste Robert Stadlober, Alexander Möckl sowie der Singer-/Songwriterin Cecilia Ribbeck alias Ceci.

Bis heute ist die Idee zum Klub der Idealisten beseelt vom Faible für größtenteils akustische und explizit eigene Musik sowie dem speziellen Miteinander mit handverlesenen Gästen. Diesmal hatte wohl auch die Chance, den in Film und Fernsehen präsenten Schauspieler Robert Stadlober als Musiker und Komponist zu erleben, den Run aufs Konzert beschleunigt. Nach der Beschäftigung mit Texten von Stefan Heym fokussierte sich der komplett unprätentiöse Stadlober "just in time" auf das Werk des Schriftstellers, Pazifisten und Gesellschaftskritikers Kurt Tucholsky. Dessen erschreckend aktuelle Texte, Beobachtungen, Warnungen und Analysen, die sich etwa in "Bellevue", "Die blonde Dame singt" oder auch in der geistreichen Ode "An das Publikum" finden, kleidete er musikalisch empfindsam und zeitgeistig ein. Ganz im Sinne Tucholskys prangerte er den Fluch der Mittelmäßigkeit an, der auch auf unserer Zeit laste. Stadlober blieb singend bei sich und ver- und betonte zur E-Gitarrenbegleitung all das Schräge, Satirische und Brüchige, transportierte die lauernde Gefahr und den Zündstoff und damit Tucholskys literarische Brisanz musikalisch schlüssig ins Heute. Nicht fehlen durfte im Klub-Kontext natürlich das bekannte Gedicht "Ideal", das vom Publikum als ein Highlight seiner Performance honoriert wurde.

