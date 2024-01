Die Krisenkommunikation der Stadt schießt übers Ziel hinaus

Plus Brechtfestivalleiter Julian Warner hat sich erklärt und unmissverständlich geäußert. Was jedoch nachdenklich stimmt, ist der Umgang mit dem Überbringer der Nachricht.

Es ist gut, dass der Brechtfestivalleiter Julian Warner sich am Montag klar, deutlich und unmissverständlich geäußert hat. Es war wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, diese Debatte zu beenden und ein Zeichen zu setzen, wofür Warner steht. Man darf ihm die späte Reue glauben, diese Unterschrift damals unter diesen offenen Brief gesetzt zu haben. Wer ihn beim Brechtfestival 2023 selbst erlebt hat mit seiner offenen, einnehmenden Art, wer gesehen hat, wie Warner Menschen aus verschiedenen Milieus zusammenbringen möchte, musste sich sowieso die Augen reiben, warum er diesen offenen Brief 2020 unterzeichnet hat. Wahrscheinlich, weil es ihm darum ging, dass der gesellschaftliche Dialog nicht abreißen darf.

Den Beschluss des Deutschen Bundestags, die Boykott-Israel-Kampagne nicht nur als antisemitisch zu brandmarken, sondern deren Organisationen und Gruppierungen aus den staatlichen, öffentlichen Räumen und Förderungen auszuschließen, darf man durchaus kritisieren. Zum Beispiel auch deshalb, weil dieser Beschluss mittlerweile dazu führt, dass die Gesinnungsprüfung (wieder) ein Bestandteil des Kulturlebens wird. Es ist noch nicht lange her, dass die Documenta-Findungskommission in Verruf geriet, weil einem indischen Mitglied BDS-Nähe vorgeworfen wurde. Der Auslöser damals: Der Schriftsteller hat einen Aufruf gegen eine Kampagne unterschrieben. Sein Werk, sein Schreiben und Denken, all das, wofür er stand, spielten dabei keine Rolle. Am Ende trat nicht nur er, sondern die ganze Kommission zurück.

