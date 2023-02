Erfrischend anders, dieses Brechtfestival

Plus Der neue Augsburger Festivalleiter Julian Warner ging mit dieser Ausgabe des Brechtfestivals ein hohes Risiko ein, aber die Rechnung ging auf.

Der Mut hat sich ausgezahlt. Dieses Augsburger Brechtfestival war anders als all seine Vorgänger. Es gab kein großes Spektakel im Staatstheater, es setzte nicht auf große Namen, dazu stand keine Augsburger Brecht-Premiere auf dem Spielplan des Staatstheaters. Stattdessen ging der neue Brechtfestival-Leiter Julian Warner auch noch heraus aus dem Zentrum und verlegte den Schwerpunkt nach Lechhausen. Wer war schon einmal zuvor im Saalbau Krone oder in der Alevitischen Gemeinde gewesen? Aber das Publikum kam, zu der außergewöhnlichen Eröffnung, zum Lechhauser Hoigarten, zum Gastspiel des Berliner Ensembles, aber auch zum Wrestling am Abschlusswochenende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

