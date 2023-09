Das erste Sinfoniekonzert der Augsburger Philharmoniker

Unter dem Titel "Zwischentöne" startet das Orchester in die neue Saison - mit Dvořák, Janáček und Schostakowitsch.

Nur noch wenige Tage, dann sind auch die Augsburger Philharmoniker wieder am Start und präsentieren am 25. und 26. September im Kongress am Park ihr erstes Sinfoniekonzert. Geleitet von Generalmusikdirektor Domonkos Héja spielen sie Meisterwerke aus dem slawischen Raum, von Dvořák, Janáček und Schostakowitsch.

In Anlehnung an das Spielzeitmotto "Zwischen-Menschen" erklingen in diesem ersten Sinfoniekonzert Werke, die einiges an "Zwischentönen" enthalten, vor allem die 12. Sinfonie des russischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch, der, aufgrund seiner von sowjetischen Repressionen geprägten Lebensumstände, seinen Werken oftmals eine subtile Doppelbödigkeit verlieh.

Auf dem Programm sind außerdem Antonín Dvořáks Konzertouvertüre "Karneval" op. 92 und Leoš Janáčeks Sinfonietta op. 60. Dvořák huldigt in seiner schwungvollen "Karneval-Ouvertüre" der Lebensfreude. Janáčeks Sinfonietta mit ihren glanzvollen Fanfaren ist Ausdruck von überschwänglichem Glücksgefühl und gleichzeitig ein kompositorischer Geniestreich. Ungewöhnlich ist ihre besonders ausgeprägte Blechbläserbesetzung. So sind etwa allein vierzehn Trompeten und zwei Tenortuben zu hören.

Es dirigiert Generalmusikdirektor Domonkos Héja. Beginn der Konzerte ist 20 Uhr im Kongress am Park, die Einführung findet jeweils um 19.10 Uhr statt. (AZ)