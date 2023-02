Kongress am Park

"Hader on Ice": Kabarett-Star Josef Hader führt mit neuem Programm aufs Glatteis

Josef Hader endlich mit seinem Programm "Hader on Ice" im Kongress am Park.

Plus Endlich stellte der österreichische Kabarett-Star mit Corona-Verzögerung sein neues Programm in Augsburg vor. Der Kongress am Park war mit 1400 Zuschauern ausverkauft.

Zum Beispiel die Zuwanderung. Da doch gerade wieder viel über zu große Belastungen und eine also notwendige Begrenzung debattiert wird: Beim Josef Hader gibt’s eine einfache Lösung. Der nämlich hat seinen Lieblingsbettler, den Nigerianer Jimmy, der ja so viel positiver wirkt als diese aufdringlich und pathetisch leidenden Rumänen, per Minijob in eine private Anstellung übernommen, nachdem jenem die Corona-Quarantäne ja auch die gewohnten Einkünfte am Lidl-Eingang versaut hatten – schwarz, versteht sich, also der Job jetzt, eigentlich in klassischer Funktion als Diener, wie Hader sagt. Und so, „mit der Wiedereinführung der Sklaverei“, könne man doch zum einen dafür sorgen, dass wirklich nur noch die zuwandern, die wirklich wollen und in Not sind, und zum anderen auch dafür, dass die dann auch was arbeiten, von dem wir auch was haben.

