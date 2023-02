Die Passion als Multimedia-Spektakel

Die uralte Leidensgeschichte Jesu bewegt die Menschen noch immer. "Passion 21" will Tod und Auferstehung ganz neu präsentieren - mit multimedialer Wucht, aber ohne Jesus als Darsteller.

Sie rührt an. Sie bewegt. Sie rüttelt auf – seit über 2000 Jahren wird die Leidensgeschichte Jesu Christi erzählt und weitererzählt, in der Bibel, in der Literatur, in der Kunst, auf der Bühne. Und jetzt ganz anders, ganz neu: als Multimedia-Bühnenspektakel. "Passion 21" heißt das Projekt, inspiriert und produziert vom freikirchlichen Füssener Pastor Yngvar Aarseth, ursprünglich als "Füssener Passion" für das Festspielhaus gedacht. Dort fand auch im Jahr 2022 die Uraufführung statt – nach zweijähriger pandemiebedingter Verspätung. Jetzt geht diese Passion über Füssen hinaus, wird präsentiert vom 5. bis 10. April, in der Karwoche und an Ostern, in der Schwabenhalle Augsburg. Produzent, Regisseur Manfred Schweigkofler und zwei Hauptdarsteller stellten die "Passion 21" der Presse vor.

"Passion 21" ist im Stil eines Hollywood-Dramas

Da ist der Trailer – in der Ästhetik eines Hollywood-Filmdramas, mit scharfen, hingeworfenen Satzfetzen wie "Er ist gefährlich!" des Hohenpriesters Kaiphas. Oder einem Pilatus, ganz in Schwarz, der bemerkt: "Er schweigt. Sie nennen ihn einen König!" Er – das ist Jesus, der in diesem Spiel nicht als Darsteller vorkommt. Um den sich jedoch alles dreht.

Die Passionsgeschichte sollte fürs 21. Jahrhundert "neu erzählt" werden, sagt Regisseur Manfred Schweigkofler. "Wir wollten, dass das Publikum eintauchen kann in diese Geschichte, die wir kennen – und sie gleichzeitig so erzählen, als wäre sie erst gestern Nachmittag geschehen." Dies mit heutigen Mitteln, mit 180-Grad-Projektoren, einer multimedialen Bühne, einem "großen Surround-Sound, der ans Kino erinnert", starken Bildern und Spannung. In der Schwabenhalle wird es keinen Bühnenaufbau, keine Bühnenbilder geben. Ausgefüllt wird der Raum allein durch die audiovisuelle Technik, die das Publikum mitten ins Geschehen zieht.

Bei der "Passion21" gibt es fünf Hauptdarsteller

Dieser multimedialen Wucht steht eine reduzierte Zahl an Hauptdarstellern gegenüber. Nur fünf agieren: Maria Magdalena, der römische Statthalter Pontius Pilatus, der Jesus-Verräter Judas, der Hohepriester Kaiphas und der Apostel Petrus. Jeder erzählt das Geschehen aus seiner Perspektive. Stefan Lewetz, Darsteller des Pilatus, sagt, er stelle Pilatus auch in seiner "ganzen Zerrissenheit" dar, in seiner ganzen Menschlichkeit, als den, der "nichts in der Hand hat, um eine Entscheidung zu treffen". Anna Hofbauer will als Maria Magdalena zeigen, "dass sie ein bisschen mehr für Jesus gewesen ist", nicht einfach eine Frau, die "mit den anderen dabei war". Auch, dass es zwischen Jesus und Maria Magdalena eine Beziehung gegeben habe. Das Leiden Jesu erneut inszenieren, diesmal mit größtmöglicher neuester Technik, das solle, so Produzent Yngvar Aarseth, bei den Betrachtern "starke Emotionen" wecken.

