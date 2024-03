Elvis – Das Musical: Das Elvis-Fieber glüht immer noch

Das Publikum im Kongress am Park feiert Graham Patrick als King of Rock’n‘Roll. Auch ein Wegbegleiter Presleys stand mit auf der Bühne in Augsburg.

Am Ende der musikalisch bombastischen Tourneeproduktion "Elvis – Das Musical" dominierten Glückseligkeit und Euphorie. Der Irisch-Kanadier Grahame Patrick gilt als d a s Elvis-Double schlechthin. Er hat stimmlich in der Tat alle Facetten, die legendäre Mega-Hits und das umfangreiche Repertoire von "Love Me Tender“, "Heartbreak-Hotel“ bis zum "Jailhouse Rock“ authentisch – mal betörend soft, mal kernig-rockabilly – und immer mitreißend klingen lassen. Mimik, Frisur und die meisten Moves waren professionell adaptiert. So sah er zumindest dem älteren, schwerer gewordenen Star recht ähnlich. Die aufwendig nachgeschneiderten Glitter-Outfits leisteten das ihre und Graham Patrick wurde gefeiert wie der wiederauferstandene King of Rock’n‘Roll himself.

Fans aller Altersklassen kommen zu "Elvis – Das Musical" in den Kongress am Park

Im Herzen seiner immens zahlreichen Fans lebt Presley wohl einfach und natürlich fort – die Vorstellung, der besonderen Elvis-Aura auch 47 Jahre nach seinem Tod am 16. August 1977 im Format einer Tribute-Show nahezukommen, lockte Fans aller Altersklassen in die Kongresshalle. Nach gut zweieinhalb Stunden "Elvis satt“-Feeling erfüllten sie umgehend die Bitte, zum hochemotionalen "In the Ghetto“ die Handytaschenlampen zu aktivieren und damit die lange Abschiedsorgie mit Rundgang durchs Parkett, Umarmungen und Händeschütteln stimmungsvoll zu beleuchten.

Die Erfolgsstory des King of Rock’n’Roll wurde erlebbar

Seit 2014 geht "Elvis – Das Musical“ auf Tour. Diskutieren ließe sich über den Begriff "Musical“, mit dem mehr inhaltliche Erwartungen geweckt als dann auf der toll illuminierten Bühne erfüllt wurden. Eher handelt es sich um eine textlich sparsam dosierte, von einer fantastischen siebenköpfigen Las-Vegas-Showband unter Starkstrom gesetzte Hommage. Ein "Biografical“, in dem die einzige Sprechrolle von Alexander Gregor als Colonel Parker für schnoddrige Überleitungen von Song zu Song genutzt wurde, das raffiniert mit Leinwand und originalen "Bewegtbildern“ und Überblendungen ins Livegeschehen arbeitete. So wurde die definitiv spektakuläre Erfolgsstory des Sängers erlebbar, der seine Wurzeln im Gospel hatte und dafür die einzigartige Stimme von Gott erhielt, 1957 im Blaumann ins Tonstudio kam, um seiner Mutter ein Geburtsgeschenk zu machen und 1973 mit "Aloha in Hawaii“ vor 6000 Menschen ein Konzert gab, das via Satellit erstmals weltweit übertragen wurde.

2024 wirbt die Produktion mit dem zehnjährigen Jubiläum und der Bühnenpräsenz des Elvis-„"Insiders“ und Baritons Ed Enoch. Er war Leadsänger des mehrfach ausgezeichneten The Stamps Quartet, das in den 70er-Jahren bei Tausenden Konzerten mit Presley persönlich die Bühne teilte und das als eines der ältesten professionellen Gospel-Quartette gilt. In harmonischer Feinabstimmung mit seinen drei Ensemblekollegen sorgte er in Augsburg mit einnehmenden Gospelnummern wie "Sweet Sweet Spirits“ oder "Why Me, Lord?“ für Gänsehautmomente und bekam verdient Standing Ovations. Fazit: Kein Ende des Presley-Fiebers in Sicht!