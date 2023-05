Kongress am Park

12:30 Uhr

Hagen Rether, der Unerbittliche mit der sanften Art

Hagen Rether bei seinem Auftritt im Kongress am Park.

Plus Das Publikum hört fast vier Stunden gebannt zu, wie Hagen Rether die Widersprüche bloßlegt, in denen sich jeder tagtäglich verheddert.

Von Daniela Tiggemann Artikel anhören Shape

Klimawandel, Wachstumslügen, Ressourcenverschwendung … man kennt das ja und müht sich mit dem CO₂-Fußabdruck, Tierwohl und Konsumreduzierung. Aber dann wird man doch ertappt: "Da kommen die Leute aus dem Umland mit dem Auto, damit man vier Stunden lang über Ökologie spricht", erklärt mit etwas Trauer in der sanften Stimme Hagen Rether im fast ausverkauften Kongress am Park in Augsburg und persifliert die fortschrittliche Haltung mit "Wir tragen keine Pelzmäntel, nein, wir tragen Daunenjacken!"

Man entkommt ihm nicht. Auch wenn man davon ausgehen kann, dass in Veranstaltungen mit Hagen Rether vor allem Besucher mit aufgeklärtem politischem Bewusstsein kommen, findet er sie doch, die kleinen Widersprüche, in die sich jeder tagtäglich verheddert. Das gebannt zuhörende Publikum antwortet mit manchen Seufzern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen