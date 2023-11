Auf Spuren der Folklore: Augsburger Philharmoniker spielen ungarische Werke

Domonkos Héja lässt die Musik seiner Heimat im Augsburger Kongress am Park klingen. Mit seinen Philharmonikern spielt er Musik aus der ungarischen Klanggeschichte.

Ab und an, wenn das Glück mitspielt, fühlt sich das Leben wie ein Wunschkonzert an - wenn man Dirigent ist. "Es war ein Traum von mir, diese drei Komponisten in einem Konzert zu präsentieren", erklärt Domonkos Héja dem Publikum im Kongress am Park. Denn an diesem Abend dirigiert er hier ein Heimspiel: Héja wurde 1974 in Budapest geboren, der Hauptstadt Ungarns, und "ein Stück dieser Heimat" möchte der Generalmusikdirektor mit seinen Augsburger Philharmonikern jetzt klingen lassen. Bartók, Kodály und von Dohnányi, auf den Spuren der slawischen Folklore - mit einem frühen Ständchen für den Weihnachtsmann.

Ein Abend mit ungarischen Werken im Kongress am Park

Die Reise beginnt in der Stadt Galánta - einst im Königreich Ungarn gelegen, heute in der Slowakei. Dort wuchs der Komponist Zoltán Kodály auf. Er hörte als Kind die "Cigány-Kapelle" Tänze spielen, lernte die slawische Pentatonik kennen - eine Fünftonmusik, die ihre eigenen, markanten Klangsphären erzeugt. Später erforschte Kodály als Wissenschaftler diese Tradition, mit seinem Kollegen Béla Bartók. Als Komponist aber reicherte er die Tradition mit zeitgenössischen Farben an, auch in seinen "Tänzen aus Galánta" von 1933. Wie das klingt? Zuerst wie eine Operation am offenen Herzen. Feine Soli der Flöte, der Oboe, vor allem der Klarinette, fast allein auf weiter Flur. Das gelingt den Bläsern mit Stärke auch im Leisen, und nicht nur in blanker Melancholie. Dann entwickelt sich Dramatik im Tutti, mit breitem Bogenstrich - und endlich Tanzlaune. Bartók spürte in Kodálys Musik "die vollkommenste Verkörperung des ungarischen Geistes", er selbst aber sagte: "Musik soll für alle da sein!" Diese Tür zur slawischen Musik öffnen die Philharmoniker Takt um Takt. Verspielte Passagen, Tempoverschärfungen. Den kräftigsten Glanz entfalten sie im Lauten, im Sprint, im Witz.

Der Witz in der Musik trifft das Publikum manchmal mit einem Paukenschlag. Oder aber, wie in Ernst von Dohnányis "Variationen über ein Kinderlied für Klavier und Orchester", ganz leise. Großer Auftakt mit Trompeten-Fanfaren, in harten, satten Klangfarben. Ein Paukenschlag. Und dann spielt das Klavier ein bekanntes Lied - die Melodie von "Morgen kommt der Weihnachtsmann". Wie? Jetzt schon? So früh im Kalender? Musikalisch aber landet die Pointe an diesem Abend mit perfektem Timing. Für Domonkos Héja zählt Dohnányi ohnehin zu den humorvollsten Komponisten seiner Zeit. "Ah ! vous dirai-je, maman" heißt das französische Kinderlied in seiner Urfassung, dass der Ungar in seinem Werk von 1914 durch 12 Variationen führt. An diesem Abend spielt der Ungar József Balog am Flügel. Beeindruckend, wie er - nach dem schön naiv über die Tasten getapsten Lied - die volle Breite der Klaviatur nutzt, in Wellen über sie wandert. Ihm gelingt das Wechselspiel mit Hornsignalen, schwelgenden Streichern, trottenden Fagotten. Das Orchester trifft einen feinen Humor, ohne Bananenschale - mit Stil und Ernsthaftigkeit.

Zum Finale klingt Béla Bartóks "Concerto für Orchester"

Der Ungar Béla Bartók spürte den ganzen Ernst der Weltlage, als der deutsche Nationalsozialismus über Europa hereinbrach. 1939 schrieb der Komponist: "Vorläufig bin ich völlig ratlos, obwohl mein Gefühl mir sagt, dass jeder, der kann, weggehen sollte." Schließlich floh er doch in die USA, lebte im Exil und in Sorge. In dieser Stimmung schrieb er 1943 sein "Concerto für Orchester": Diese Musik beschreibt eine Reise von Düsternis ins Licht, vom Jenseits zum Lebenswillen. Der erste Satz strahlt noch Strenge aus: Geisterstunde, die Streicher spielen eine leise, zerbrechliche Melodie, die mit Flötentönen ins Nichts flattert. Erst dann fassen die Trompeten Mut, der Satz geht in einer Wucht auf. Das hörbar Slawische klingt ab dem zweiten Satz an: In Paaren treten sie zum Tanz an, Oboen, Fagotte, im Spiel mit der Tradition an den Grenzen von Dur und Moll. Und ist das Ironie oder schon Sarkasmus? Im Intermezzo lässt Bártok die Streicher eine schunkelige Melodie anspielen: "Heut' geh ich ins Maxim" aus der "Lustigen Witwe" von Léhar - mutmaßlich Adolf Hitlers Lieblings-Operette. Im Finale dann aber: strahlende Fanfaren, sausende Sechzehntelnoten, Donner der Großen Trommel. Ein würdiger Schluss für eine komplexe, stark gespielte Reise durch Ungarns Klanggeschichte.

