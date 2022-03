Bayerische Kammerphilharmonie in Augsburg: Zurück zu den Wurzeln

Längere Zeit war die Bayerische Kammerphilharmonie nicht mehr im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg zu hören. Ihre Rückkehr fand denn auch erst einmal in kleiner Besetzung statt – was die musikalische Qualität nicht minderte.

Viel Freude – und viel Publikum – gab es bei der Rückkehr der Bayerischen Kammerphilharmonie auf „ihr“ Heimatpodium, in den Kleinen Goldenen Saal. Klein war diesmal zwar die Besetzung, doch umso wirksamer traten drei Solisten des Ensembles zusammen mit dem Pianisten Tobias Krampen auf: Konzertmeister Gabriel Adorján (Violine), Valentin Holub (Viola) und Jakob Stepp (Violoncello) bestritten ein Programm mit Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms und Gustav Mahler.

Dabei waren Werke aus frühen bis jugendlichen Schaffensphasen dieser Großen zu hören – Kompositionen, die alle geprägt sind von aufschlussreichen Anfängen, die aber auch schon die meisterliche Zukunft aufschimmern ließen. Klassisches Bewusstsein, Aspekte einer neu sich entwickelnden Romantik, der Drang zu freierer Fantasie ergaben eine spannungsvolle Grundstimmung.

Konzert der Bayerischen Kammerphilharmonie: Beethovens Streichtrio mit spukhaften Szenen

Zu Beginn präsentierten sich die Stimmführer allein als Streichtrio. Adorján, Holub und Stepp führten exzellent vor, dass Beethoven schon in seiner frühen Phase der Beschäftigung mit Kammermusik in der traditionellen Grundform radikal und genial das Potenzial seiner kompositorischen Fantasie aufklingen lässt. Das Streichtrio c-Moll op. 9/3 steckt voller spukhafter Szenen wie etwa im ersten Satz, wo sich gesplitterte Liedgesten in treibende Motorik mischen. Dur/Moll-Schattierungen geistern im Adagio vor dem fast lustvoll bockig einfallendem Scherzo. Besonders der Schlusssatz weist aber schon auf die nächste große Periode von Beethovens Kammermusik hin: In ihm klingt, wie später im Finale des 1. Streichquartetts op. 18, das Spiel der dämonisch huschen Triolen mit „unschuldigen“ Liedsequenzen auf.

Dann trat mit Tobias Krampen der „Tastenzauber“ – so der Titel des Abends – in Erscheinung. Ein Splitter von Gustav Mahlers unglücklicherweise fast ganz verschollenen Jugendarbeiten, darunter vor allem ein vom Komponisten selbst hochgeschätztes Klavierquartett, ist ein noch erhaltener anderer Quartettsatz in a-Moll, ebenfalls aus seiner Konservatoriums-Zeit. Wie Mahler das Aufwallen und Abebben des düsteren Stroms der wuchtig zelebrierten Moll-Passagen in rigiden Brüchen versinken lässt, aus der Flut feine Instrumentalsoli auftauchen oder skurrile Kadenzen eingeflochten sind, wie das Geschehen mit getupften Akkorden und Pizzicati zu Ende geht, das ist eine ungewöhnliche utopische Romantik-Vision. Der Pianist führte dies mit seinen Streichern teils orchestral vor.

Das Publikum jubelt beim Konzert der Bayerischen Kammerphilharmonie

Tobias Krampen, vor allem ein preisgekrönter, gefragter Liedbegleiter, machte auch im Klavierquartett Nr. 2 in A-Dur von Johannes Brahms aus einem Part ein Element, das motorische Impulse mit punktgenauem Einsatz der Dynamik und Färbung verband. Da konnten die brillanten Streicher der Bayerischen Kammerphilharmonie ihr erhebliches gestalterisches Potenzial inspiriert einbringen. Im ersten Satz wurde Brahms’ fast archaisch sich ereignende Dramaturgie der rhythmischen Variabilität plastisch ausmodelliert – im Grunde einfache Motive werden durch Taktwechsel stets neu beleuchtet. Ganz anderes geschieht im Adagio mit seinen bitter-süßen Reminiszenzen, ebenso im lockeren Kaleidoskop des Scherzos. Die ungarisch-östliche Vehemenz, Brahms’ großes, effektvolles „Alleinstellungsmerkmal“, wurde hinreißend gesteigert. Was Gabriel Adorján als souverän führender Geiger, Valentin Holubs klangvoll-akzentsichere Bratsche (besonders bei Beethoven) und Jakob Stepps sensibel und präsent artikulierendes Cello boten, wurde heftig bejubelt.

