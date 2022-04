Konzert

18:17 Uhr

"Beste Idee, hier zu sein": Max Mutzke singt in der Stadthalle Gersthofen

Max Mutzke genießt nach langer Abstinenz wieder das Rampenlicht, wie hier in der Stadthalle Gersthofen.

Plus Max Mutzke begeistert in Gersthofen und führt mit Songs aus seinem Album "Wunschlos süchtig" durch seine Erlebnisse der vergangenen Jahre.

Von Marina Kraut

Schon beim ersten Stück hatte er sie. Max Mutzke brachte sein Publikum dazu, sich von seinen Stühlen zu erheben, zu klatschen und zu tanzen. Rund 400 Besuchern in der damit nicht ganz ausverkauften Stadthalle Gersthofen bescherte der Musiker am Dienstag einen sehr persönlichen und entspannten Abend. Den Auftakt machte der Musiker in Begleitung einer vierköpfigen Band mit dem Song „Gute Geschichten“ von seinem aktuellen Album „Wunschlos süchtig“.

