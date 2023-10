Konzert

18:16 Uhr

"Brechtbühne un/plugged": Ein Goldesel spuckt Hits am Fließband aus

Plus Das Gold Donkey Collektive spielt bei "Brechtbühne un/plugged" gemeinsam mit Mitgliedern der Augsburger Philharmoniker. Zu hören ist dabei schönster Sound.

Von Sebastian Kraus

So ein Goldesel ist eine feine Sache. Da sagt man ein magisches Wort und schon ergießen sich aus allen erdenklichen Körperöffnungen Golddukaten. Klingt märchenhaft, aber in Augsburg gibt es so einen Goldesel. Er wohnt im Frequenzgartenstudio, hat mindestens zwölf Köpfe und nach den magischen Worten „One, two, three, four“ spuckt er Hits am Fließband aus: das Gold Donkey Collektive. Bei den Grimms wird dem Sohn des Schneiders ein gewöhnlicher Esel untergeschoben, auf der Brechtbühne bei der siebten Ausgabe der in der deutschen Theaterlandschaft einzigartigen Reihe „Brechtbühne un/plugged“, bei der Pop- und Jazzmusiker aus der Region mit Mitgliedern der Augsburger Philharmoniker auftreten, gibt es keine Mogelei.

Diese beeindruckende Ansammlung außergewöhnlicher Künstlerinnen und Künstler könnte mit ihren jeweiligen Bands und Projekten problemlos einen Festivaltag füllen, inklusive Nebenbühne und Club Stage. Und bei jeder einzelnen Nummer spricht aus den Gesichtern der Band, was dieses Kollektiv ausmacht: die unbedingte Freude, zusammenzuspielen und Musik zu erschaffen – und das in einer ansehnlichen Bandbreite.

