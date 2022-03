Brechtbühne un/plugged: Untertauchen in den Armen der Musik

Plus Ami Warning und die Band Mount Adige treffen bei "Brechtbühne unplugged" auf Mitglieder der Augsburger Philharmoniker. Das Konzert ist ein Glücksfall.

Als beim Song „Untertauchen“ der großartigen Münchner Singer-Songwriterin Ami Warning der Raum von blauem Licht durchflossen wird, gleicht die Brechtbühne einem Aquarium der akustischen Glückseligkeit. „Es fühlt sich einfach gut an, wenn ich für zwei, drei Stunden mit dir untertauchen kann“, singt sie mit ihrer markanten, warmen Soulstimme und nimmt das Publikum mit ihrer Tiefseetaucher-Band unter der Leitung von Arrangeur und Tasteninstrumentalist Tom Jahn, passend behütet von einer roten Jacques-Cousteau-Gedächtnismütze, mit auf eine Reise durch die Tiefen ihrer Gedankenwelt.