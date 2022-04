Carpet ist eine Band mit vielen Facetten

Zwei Mal tritt die Band Carpet demnächst in Augsburg auf. Das ist auch nötig, damit das Publikum die ganze Bandbreite der Band erleben kann.

Im kalten November 2018 standen die sechs Musiker von Carpet mitten in der ansonsten leeren Konzerthalle Zenith im Münchener Norden und spielten den fast 10-minütigen Song „Selene“ ihres letzten Albums „About Rooms and Elephants“ für eine Livesession ein. Die gedämpfte Trompete und das erdige Rhodes-Piano füllen die kühlen, unpersönlichen 4000 Quadratmeter Stahl und Beton mit einer Wärme, als wäre die Halle von tausenden Kerzen erhellt. Carpet sind eine transzendente Band, sie live zu sehen, kann ein fast übersinnliches Erlebnis sein.

Auf vier Alben und zahllosen Konzerten haben sie sich zu Meistern der Dynamik und des Spannungsaufbaus entwickelt, sie bewegen sich in traumwandlerischer Sicherheit von hypnotischer Ruhe bis hin zu tonnenschweren Wall of Sounds. Ein Konzert würde den vielen Facetten der Band nicht gerecht, daher gibt es jetzt innerhalb weniger Wochen zwei Konzerte, die jeweils einen sonoren Eckpfeiler des Schaffens ins Licht rückt.

Nach der Heavy Fuzz Show von Carpet wird wahrscheinlich noch mehr Putz von den Wänden bröckeln

Am Freitag, 22. April, stehen Carpet im ersten Stock des City Clubs auf der Bühne und lassen mit einer Heavy Fuzz Show noch ein wenig mehr Putz von den Wänden bröckeln. Es wird verzerrt, energetisch und vor allem eines: laut. Die stille Seite von Carpet schwebt dann am 28. Mai im Rahmen der un/plugged-Reihe über der Brechtbühne am Gaswerk. Die Arrangements für die Augsburger Philharmoniker von Tom Jahn lassen die sphärischen und psychedelischen Elemente der Band noch deutlicher in den Vordergrund treten.

Der Name der Band passt vorzüglich zu ihrem Sound: Sie weben einen klingenden Teppich, auf dem man auf einer Traumreise in Richtung Glückseligkeit entschwebt, bevor man in eine massive Wand aus elektrischen Gitarren kracht. Die Version von „Selene“ vereint beide Gesichter der Band zu einem Gänsehaut erzeugenden Ganzen. In den Kommentaren unter dem Video bedauert ein Fan, die Band noch nicht live gesehen zu haben – nun gibt es gleich zwei Möglichkeiten, diese Scharte auszuwetzen.

Termin Carpet treten am 22. April im City Club in Augsburg auf und am 28. Mai in der Brechtbühne.