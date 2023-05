Konzert

Das Eivind Aarset Quartet bringt die wundersamste Musik zutage

Plus Was ist denn da im Jazzclub Augsburg geschehen? Das norwegische Eivind Aarsets Quartet beschert seinem Publikum eines der intensivsten musikalischen Erlebnisse.

Der letzte Ton war verklungen, das Deckenlicht wieder an, es herrschte eine ungewohnte, fast andächtige Ruhe im Publikum. Ganz so, als müsste es erst einmal mit sich selbst ausmachen, was es da gerade erlebt hat. Als wüssten alle, dass man auf die Frage, wie man das Konzert denn so fand, erst einmal keine angemessenen Worte finden würde. Was ist da denn geschehen?

Drei Stunden vorher wehten die ersten gespenstischen Elektroflächen, rauschende Becken und ein stoischer Bass wie kalter Polarwind durch den Jazzclub, bis eine simple, hypnotische Gitarrenfigur aus den Händen Eivind Aarsets’ Wärme und Licht brachte. Das norwegische Quartett bedient sich der Ästhetik des Post-Rocks, bei dem die Instrumentierung einer klassischen Rockband den breitbeinigen Machismos dieser Stilistik den Rücken kehrt und Bass, Schlagzeug und Gitarre als Vehikel benutzt, um die Möglichkeiten der Dynamik bis aufs Äußerste auszureizen.

