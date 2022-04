Das Jugendsinfonieorchester taucht ins Paralleluniversum ab

Plus Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester startet in dieser Woche mit seiner Arbeitsphase. Die wird spannender als sonst, verspricht Chefdirigentin Carolin Nordmeyer.

Projektkonzerte sind ja oft besonders spannend. Zu Beginn einer Arbeitsphase scheint es schier unmöglich, die Kompositionen binnen weniger Tage einzustudieren, in einer Gemeinschaft, die sonst nicht miteinander zusammenspielt. Sind darunter Uraufführungen, haben die Proben einen besonderen Reiz. Dieses Gefühl genießt Chefdirigentin Carolin Nordmeyer mit dem Schwäbischen Jugendsinfonieorchester (SJSO) nun ausgiebig.