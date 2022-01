Konzert

vor 17 Min.

Der Komponist Tobias PM Schneid spielt mit dem Klang

Plus Im Zeichen von Beethovens Musik stand das 4. Kammerkonzert des Staatstheaters Augsburg. Zu hören war eine durch ihn inspirierte Uraufführung.

Von Stephanie Knauer

Die Geister, die Beethoven rief, wurden die Folgenden nicht mehr los: "Beethovens Geister“ hieß also aus gutem Grund das 4. Kammerkonzert des Staatstheaters Augsburg am Wochenende. Denn der große Meister, dessen 250. Geburtstag vor zwei Jahren im Schatten der Pandemie nur verhalten gefeiert wurde, überschattete mit seinem Genie Generationen, darunter auch Brahms, dessen Trio H-Dur gegeben wurde, und inspirierte seinen 1963 geborenen Kollegen Tobias PM Schneid zum Piano Trio No. 4 mit dem Titel "Testament“, das im Rahmen der beiden Aufführungen am Freitag und Samstag im Rokokosaal auf- und uraufgeführt wurde. Ausführende waren der Pianist Konstantin Lukinov und die beiden Mitglieder der Augsburger Philharmoniker Dace Salmina-Fritzen (Violine) und Johannes Gutfleisch (Cello).

