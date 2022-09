Konzert

vor 18 Min.

Der süße Klang des Friedberger Musiksommers

Im Halbkreis von acht Musikern mit Klara Jumi Kang (ganz links) und Karl-Heinz Steffens (ganz rechts) an den Außenpositionen, erklang in der Friedberger Stadtpfarrkirche St. Jakob auch Franz Schuberts Oktett (Deutschverzeichnis 803).

Plus 20 Jahre gibt es nun das Festival in Augsburgs Nachbarstadt. Und wieder trat Karl-Heinz Steffens, der Dirigent und Klarinettist, auch als gestaltender Kopf in Erscheinung – mit vielen Werken aus dem Herzen der Musikstadt Wien.

Von Rüdiger Heinze

Für alle Altersschichten und viele Bedürfnisse ist der Friedberger Musiksommer an diversen Konzertorten ein Anwalt. Am Wochenende nun stand die Klassik im Zentrum des abendlichen Geschehens; entsprechend dominierte silbernes Haupthaar die Reihen.

