Konzert

17:00 Uhr

Die Jugend stellt sich einem musikalischen Everest

Plus Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester ist in seine 100. Probenphase gegangen. In Großbesetzung ging es Strauss' Alpensinfonie an.

Von Manfred Engelhardt Artikel anhören Shape

Es gab viel zu feiern. Der Bezirk Schwaben ist 70 Jahre alt. Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester, das in seiner Obhut steht, absolvierte seine 100. Probenphase. Von Richard Maier 1959 ins Leben gerufen und von schwäbischen Gymnasien mit den musikalischen Begabungen „beliefert“, wurde kontinuierlich das Niveau höher, die Partituren üppiger. Nun erklomm man mit der „Alpensinfonie“ von Richard Strauss so etwas wie den Mount Everest für ein Jugendorchester. Nach brillant absolvierter Souveränität unter der Leitung von „Bergführerin“ Carolin Nordmeyer am Pult jubelte der ausverkaufte Kongress am Park.

Der instrumentale Aufmarsch ist monströs, man muss ihn plastisch im Überblick benennen: Zum mächtig ausgedehntem Streicherkörper kommen vier Flöten (mit Piccolo), drei Oboen (mit Englischhorn), alle Klarinetten-Arten, Heckelphon, vier Fagotte aller Höhen, acht Hörner, acht Tenortuben, vier Trompeten und Posaunen, Kuhglocken, Pauken, Schlagwerk aller Arten, dazu Windmaschine und Donnerblech, zwei Harfen, die silbrige Celesta, Orgel.

