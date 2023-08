Konzert

Die Spider Murphy Gang versetzt "Augschburg in Ekstase"

Plus Die Spider Murphy Gang reißt das Publikum in der ausverkauften Freilichtbühne von den Sitzen. Das härteste Geschoss der Band wird im zweiten Teil abgefeuert.

Von Wolfgang Langner

"Augschburg in Ekstase" schreit Günther Sigl ins Mikrofon. Warum der Frontmann der Spider Murphy Gang so ins Schwärmen kommt, verrät er gleich mit dem nächsten Satz: "Ich habe oben bei den Zuschauern einen gesehen, der hat mit dem Fuß gewippt." Nun durchaus möglich, dass der Augsburger und die Augsburgerin das Geschehen zunächst etwas leidenschaftslos betrachten, aber wenn sie dann in Fahrt kommen, sind sie nicht mehr zu halten. So auch auf der Freilichtbühne.

Die Münchner Band benötigt nicht lange, um "Augschburg" aus der Reserve zu locken. Das eher gesetzte Publikum in der mit über 2000 Zuschauern vollen Arena hält es auch nicht mehr lange auf den Sitzen. Die beiden Spider-Urgesteine Sigl und Barny Murphy haben noch weitere fünf erstklassige Musiker bei ihrem "Unplugged"-Konzert zu bieten. Wie zum Beispiel Otto Staniloi, der einen auffallend langen Bart trägt und sowohl Saxophon und Tuba als auch Flöte spielt. Oder Schlagzeuger Andreas Keller, der die Zuschauer mit einem überragenden Solo in die Pause schickt. Seinen Gitarristen Willie Duncan kündigt Sigl an "als einzigen Schotten, der bayrisch singt."

