Echo auf die Kunst von Bach: Großes Finale beim Internationalen Orgelfestival

Plus Bachs Erben und ihre Klangwelten: Das 3. Internationale Orgelfestival schließt Bernadetta Šuňavská mit einem ungewöhnlichen Programm im Augsburger Dom.

Willibald Guggenmos konnte sich über regen Zuspruch freuen. Der Leiter des 3. Internationalen Orgelfestivals, das mit vier Programmen aus vier Jahrhunderten sieben Orgeln der großen Augsburger Stadtkirchen bespielte, präsentierte zum Abschluss im Dom die slowakische Musikerin Bernadetta Šuňavská. Sie realisierte in ihrem Programm so etwas wie ein Echo vor allem auf die Kunst von Johann Sebastian Bach: Es erklang auf zwei Orgeln ein sehr kontrastreicher Widerhall auf den großen Thomas-Kantor mit Werken von Franz Schmidt, Béla Bartók, Joseph Haas und Dimitri Schostakowitsch.

Die Musikerin war dabei bestrebt, die unterschiedlichen Potenziale der Instrumente ins Licht zu rücken, die Werke darauf abzustimmen. Sie begann zum intimeren, fast kammermusikalischen Beginn auf der kleinen Magnifikat-Orgel mit zwei Komponisten, die dann auch im Hauptteil des frühen Sonntagabends auftauchten: Schmidt und Schostakowitsch. Es war ein spannendes, klug gewähltes Vorgehen, bei dem das Genre Präludium und Fuge in unterschiedlichen Gewändern ausgefaltet wurde.