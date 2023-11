Edward King am Cello: Von Bachs Verinnerlichung bis zum Instrumental-Jodler

Als neu installierter Celloprofessor am Leopold Mozart College gab Edward King sein Antrittskonzert. Das Publikum, das sich ungewöhnlich zahlreich einfand, wurde nicht enttäuscht in den Werken vom Barock bis zur Avantgarde.

Das war so nicht erwartet worden: Im Konzertsaal des Leopold Mozart College of Music (LMC) an der Grottenau reichten die Plätze bei weitem nicht aus, es musste eine beträchtliche Batterie zusätzlicher Stühle aufgestellt werden, um den Zustrom des Publikums zu bewältigen. Edward King, seit Juni 2023 neu installierter Celloprofessor am LMC der Universität Augsburg, hatte zu seinen Auftrittskonzert geladen. Und aus seinem Auftritt wurde eine ebenso familiär-freundliche Begrüßung wie ein künstlerisch aufregendes Ereignis.

Julius Berger, Kings Vorgänger der hochangesehenen Augsburger Cello-Professur, fand launige Worte, um die Persönlichkeit des 33-jährigen neuen Professors vorzustellen. Er ging auf die einnehmenden menschlichen Züge des Nachfolgers ein, um dann auch eines deutlich zu sagen: „Das LMC kann stolz darauf sein, Edward King hier zu haben“.

Der Vorgänger lobt Kings Unkonventionalität

Berger muss es wissen, der den gebürtigen Neuseeländer vor über zwölf Jahren hier zum Master führte, welcher dann von einem Wettbewerb zum andern Erfolge feierte. Und hinter der „typisch angelsächsischen Unkonventionalität“ (so Berger) stehe ein Mann, der neben künstlerischer Klasse auch ein weitgefächertes, innovatives Interesse musikalischer Betätigung verfolgt. Alles geschieht auf der Basis des klassischen Cello-Spiels und auf der Fürsorge für seine Studenten. Im Mittelpunkt steht derzeit unter seiner künstlerischen Leitung die Pflege der angelaufenen zehnteilige Reihe der Mittagskonzerte an der Uni, die weiterentwickelt werden soll. Für alle talentierten LMC-Studierenden ist sie ein wichtiges Podium.

Das Programm, das Edward King für sein Antrittskonzert zusammengestellt hatte, schien fast ein wenig wie ein komprimiertes Bekenntnis, eine Facette seiner Ideen. Aufregende neuere, virtuose, teils avantgardistische Musik wurde umrahmt vom Übervater des Cello-Spiels, Johann Sebastian Bach, wie „ein Sandwich“, wie er fröhlich meinte. Das waren die erste und die letzte seiner sechs Solo-Suiten. Beide sind im äußeren Aufbau ihrer sechs Sätze fast identisch, nur an fünfter Stelle stehen im höfischen Tanzdoppel einmal Menuet 1 und 2 (1. Suite) und im anderen Fall Gavotte 1 & 2.

Tags darauf klingt es vielleicht ganz anders

Was King im Spiel deutlich machte, und dann auch wörtlich mitteilte, sind die riesigen Dimensionen dieses musikalischen Kosmos, dem man immer neu begegnet, immer neu entdeckt. King: „Ich spiele eigentlich diese Musik nie gleich, morgen vielleicht schon ganz anders.“ So hatten die Préludes einen eher scheu tastenden, spielerisch flockigen, fast neugierig sich nähernden Improvisier-Gestus, ebenso die folgenden Tänze; die eigentlich melancholischen Sarabandes schienen versachlicht, dies im Kontrast zu den schnell blitzenden Courantes, den flinken finalen Gigues. In der ersten G-Dur-Suite schien King noch nicht so entspannt wie in der abschließenden in D-Dur. Beide, auswendig, verinnerlicht gespielt, nahmen die Zuhörer gebannt auf.

Die dazwischen liegenden Werke waren wiederum von spektakulärem Kolorit geprägt. Die drei Solo-Cello-„Jodler“ des Augsburger LMC-Kollegen Markus Schmitt sind köstliche Miniaturen in avantgardistischer Spieltechnik. Und es gab zwei Stücke mit Klavier-Begleitung, bei denen man Kings Ehefrau Onutė Gražinytė als großartige Pianistin kennenlernte. Debussys Sonate funkelte in allen Raffinessen impressionistischer Farben und Motorik, ebenso Bohuslaw Martinus Variationen über ein slowakisches Lied, in denen Edward King einen präzis geschliffenen anarchischen Furor entwickelte. Das Publikum feierte diesen Abend als Ereignis.