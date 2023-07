Ein musikalisches Feuerwerk der 1920er-Jahre

Mit dem Programm "The Golden Violin" und einem besonderen Gast verabschiedet sich die Bayerische Kammerphilharmonie von der Spielzeit 2022/23.

Heiß waren die Temperaturen am Sonntag, aber die Klimaanlage des Parktheaters im Kurhaus funktionierte erholsam, hätte da nicht ein besonderer Gast Feuer ins Geschehen gebracht – musikalisch. Im letzten Konzert 2022/23 der Reihe "un-er-hört" präsentierte die Bayerische Kammerphilharmonie in ihrem Programm "The Golden Violin" den Geiger Daniel Röhn. Er brachte mit seinem Instrument, aber auch einer unkonventionellen Moderation die Nachkriegszeit, die "Goldenen Zwanziger" des 20. Jahrhunderts, zum Klingen.

Mit einem bunten Reigen von Originalwerken, aber auch trickreichen Bearbeitungen wurde diese kurze und flammend kreative Epoche zwischen Weltkrieg I und beginnender NS-Zeit lebendig. Filmmusik spielte dabei mit dem ansteigenden Triumphzug der Zelluloid-Kunst eine Rolle, dazu das swingende Amerika, wienerisch-böhmisches Klangparfüm, expressionistische Töne – und vor allem auch das virtuose, verführerische Feuer des Violinspiels überhaupt.

Das Programm ist ein erfolgreiches Lieblingsprojekt des Violinisten Daniel Röhn

In diesem Programm-Kaleidoskop, ein – erfolgreiches – Lieblingsprojekt des Künstlers, fühlte sich Röhn in Wort und Ton sichtlich wohl. Seine ohne Spickzettel authentischen, etwas üppig verströmten Erklärungen zum Kulturgeschehen dieser Zeit trug das Publikum zusehends gerne mit angesichts des ironisch-unkonventionellen Charmes und vor allem dank seiner hinreißenden Virtuosität. Von seinem Vater, dem renommierten Geiger Andreas Röhn, und Lehrerin Ana Chumachenco hat er das Beste mitgenommen.

Zum Auftakt gab es mit den im Stehen musizierenden Orchester und der Leitung von Konzertmeister Gabriel Adorján das Violinkonzert im Stile von Vivaldi in C-Dur von Fritz Kreisler zu hören. Darin täuscht die Wiener Geigenlegende, die sehr produktiv war, aber die nan fast nur durch "Liebesfreud und -leid" kennt, mit Charisma und hintergründigem Witz vergangene Epochen vor: Vivaldis Jahreszeiten, Mozart (große Es-Dur-Sinfonie), barocke Motorik usw. All das, nachher auch die originale "Liebesfreud", wurde von Röhn lustvoll zelebriert. Im Anschluss sorgte, ohne Solist, die Serenade für Streichorchester von Josef Suk (1874 - 1935) für böhmische Klangseligkeit. Dvořáks Schwiegersohn schuf u. a. mit Pizzicato-Zierrat und raffinierter Feinmotorik echten Hörgenuss.

Ein Wirbel der Preziosen nach der Pause

Nach der Pause war der große Wirbel der kleinen Preziosen angesagt, aus allen Ecken und Enden der Genres: von Filmmusik, über Musical artiges und Ton-Illustration bis zu Violinkonzert-Sätzen der Zeitspanne zwischen Spätromantik und Expressionismus. Die Bearbeitung der "Air" aus Karl Goldmarks Konzert op. 28 kleidete Röhn in pastell-flimmerndes Gewand. Im "Marsch der Wache" aus der Musik zu Shakespeares "Viel Lärm um nichts" des genialen, erst in den USA erfolgreichen Erich Korngold fehlte nichts an witziger Skurrilität, herrlich von Röhn ausgekostet. Gershwins "An American in Paris" sowie "It Ain't nessecarily so" des Sportin' Life aus "Porgy and Bess" schliff Röhn in beherzten Bluesschleifen.

Eine tolle Entdeckung waren Gottfried Huppertz' grotesk-visionären "Roboter"-Töne der Musik zu Fritz Langs "Metropolis". Ein weiteres Abenteuer erlebte man mit dem überraschenden Song "When you make love to me", den der große Geiger Jascha Heifetz unter dem Pseudonym Jim Hoyle in die Musikgeschichte schleuste. Schließlich würdigte Röhn ausführlich bewegt und bekennend seine Liebe zu Charlie Chaplin mit dessen Schlussmusik "Flower-Shop" zum Film "Lichter der Großstadt". Es gab Jubel für Röhn nach dieser Show, den er mit der Wiederholung der irrwitzigen Virtuosität des "Moto Perpetuo" von Cecil Burleigh beantwortete.