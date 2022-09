Konzert

Ein "Salut!" mit Liebe für die Queen: Daniel Hopes Konzert in Augsburg

Plus Daniel Hope und Sebastian Knauer eröffnen das Festival Mozart@Augsburg. Das Programm führt auf eine Reise - und Hope nimmt mit Elgar Abschied von der Queen.

London, 8. September, Ortszeit 18.30 Uhr: Der Buckingham-Palast teilt mit, die Queen sei "friedlich in Balmoral gestorben". In den Stunden, die jetzt folgen, als diese Schlagzeile einmal um den Globus brandet - da denkt auch in Augsburg ein Geiger an die Königin. Und widmet ihr auf der Konzertbühne seine Musik. In einem Interview mit der Zeit hatte sich Daniel Hope einmal so beschrieben: "Südafrikanisch-britischer Geiger mit verworrenen irisch-deutsch-kosmopolitischen Wurzeln". Aber der Pianist Sebastian Knauer, der Hope an diesem Abend in Augsburg begleitet, erklärt dem Konzertpublikum in der St. Ulrichskirche: "Daniel steht seiner Queen immer noch nahe." Und so widmet der Geiger ihr das "Salut d'amour" - den Liebesgruß von Edward Elgar. Dieser Moment, innig, versonnen, wird in Erinnerung bleiben. Und das Duo bietet an diesem Abend neben Gefühl aber auch Kraft, Schwung und Farben. So feiert das Musikfestival Mozart@Augsburg 2022 seinen Auftakt.

