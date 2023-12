Konzert

18:00 Uhr

Ein Tanz in die Adventszeit mit der Bayerischen Kammerphilharmonie

Plus Die Bayerische Kammerphilharmonie eröffnet mit einem barocken Konzert die Adventszeit. Sie wünscht "Buon Natale" mit Bach, Händel und funkelnden Soli.

Von Veronika Lintner

Wie klingt die stille Zeit? Nach Plätzchen-Geknusper und "Alle Jahre wieder"? Oder gar "Last Christmas"? Ihre eigene feine Weihnachtsmusik hat jetzt die Bayerische Kammerphilharmonie präsentiert. Das Cembalo rasselt, die Streicher lassen den Klang ihrer Saiten glänzen - so geleitet das Ensemble sein Publikum in die Adventszeit. "Buon Natale" steht als Titel über dem Konzert, mit Werken von Händel, Bach und Corelli im Kleinen Goldenen Saal. Das Orchester, das in Augsburg zuhause ist, spielt Musik aus dem Barock. Mal gravitätisch-majestätisch, mal in Tanzlaune. Ein Abend, der im Spiel zweier Solisten seinen größten Glanzmoment erlebt.

Die Kammerphilharmonie spielt zum Advent Bach und Händel

Zur Eröffnung: Das Concerto grosso D-Dur op.6, Nr. 5, von Georg Friedrich Händel. In sechs Sätzen wandert das Werk mit hoher Energie durch Gefühlslagen, Affekte und Tonfarben. Im Jahr 1739 schrieb Händel zwölf solcher Concerti, als Zwischenspiele für Musikdramen. Die Kammerphilharmonie schwingt sich ohne Zögern in die Eleganz seiner hochbarocken Musik ein. Beschleunigung von Stufe zu Stufe: Erst ein Satz im Grave mit Anmut, dann Allegro, Presto, das Streichorchester nimmt mit Wendigkeit und Witz die Energie auf. Dazu klirrt zart im Largo-Satz ein Cembalo, das an diesem Abend die Streicher begleitet. Tastentöne schneien auf den Orchesterklangteppich, die Cembalistin Olga Watts fügt dem Spiel eine feine, silberne Farbe hinzu. Bis Händels Musik wieder aufbraust, mit Trillern und Verzierungen - es händelt, dass es eine Freude ist. Alte Musik? Musik ohne Verfallsdatum. Und dann folgt der sowieso Unsterbliche: Bach.

