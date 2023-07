Konzert

Enge musikalische Freundschaft bis zum Schluss

Plus Die Cellistin Raphaela Gromes verabschiedete sich als "Artist in Residence" von den Philharmonikern mit einem Kammerkonzert: "Schwanengesang".

"Die Konzerte werden mir in schönster Erinnerung bleiben" – so Raphaela Gromes am Ende ihrer Zeit als "Arist in Residence". Von der musikalischen Einbindung am Staatstheater Augsburg und bei den Philharmonikern mit Generalmusikdirektor Domonkos Héja an der Spitze, vom "pulsierenden" Kulturleben der Fuggerstadt und nicht zuletzt vom "fantastischen Publikum" fühlte sich die renommierte Münchnerin Cellistin (Exklusivvertrag bei Sony) ungemein inspiriert und würde sich auf ein Wiedersehen freuen.

Von den unterschiedlichen Auftritten am Lech denkt sie etwa mit Stolz auf die Darbietung des Cellokonzerts der Marie Jaëll zurück. Auch sonst wurden ihr in ihrer noch jungen Karriere besonders auch durch ihre (Wieder-)Entdeckungen (u.a. Richard Strauss, Jacques Offenbach) Preise und viel Anerkennung zuteil. Und in schöner Erinnerung wird dem zahlreichen Publikum ihr letztes Konzert als "Artist in Residence" im MAN-Museum bleiben. "Schwanengesang" war das Kammerkonzert II betitelt.

