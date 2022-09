Friedberger Musiksommer 2022 bietet exotische Klangreise durch Europa

Plus Beim Friedberger Musiksommer geht die „Nachtmusik im Schloss“ auf Spurensuche quer durch den Kontinent. Das Kammerkonzert präsentiert Raritäten von Ost bis West.

Nach der lustvollen Stilmischung des Jazz-Pop-Konzerts mit den „Allstars“ zum Auftakt bot auch der zweite Abend des Friedberger Musiksommers eine Palette der Raritäten. Eine „Nachtmusik im Schloss“ ließ nicht nur Finsteres hören. Vielmehr förderten verschieden zusammengesetzte brillante Kammermusikensembles mit Pianistin Michal Friedländer auf ihrer Reise durch Europa unbekannte Schätze zutage. Gekrönt wurde der ausverkaufte Abend von einem der großen Werke der Kammermusik.