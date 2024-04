Konzert

Große Oper auf der Gitarre: Gitarrenfestival mit Aniello Desiderio in Augsburg

Plus Aniello Desiderio begeistert beim Internationalen Gitarrenfestival in Augsburg, am Leopold Mozart College of Music, mit ganz eigenen Interpretationen.

Von Gerlinde Knoller

Er gilt als einer der Großen in der Welt der klassischen Gitarre: Aniello Desiderio. Schon länger hatten sich die Organisatoren des 11. Internationalen Gitarrenfestivals, Dimitri Lavrentiev und Takeo Sato, darum bemüht, den Neapolitaner als Gast einzuladen. Jetzt war Desiderio da und gab ein Konzert im nahezu voll besetzten Saal des Leopold Mozart College of Music.

Die Größe zeigte sich bei diesem Gitarristen zunächst im Kleinen. Ganz leise, auch im Tempo zurückhaltend, leitete Desiderio die Suite Espanola des spanischen Barock-Gitarristen Gaspar Sanz ein, um sie Satz für Satz, bis hin zum fulminanten "Canarios", entfalten und aufblühen zu lassen. Diese Suite dürfte manchen bekannt gewesen sein – Aniello Desiderio aber kleidete sie in ein ganz anderes, neues Gewand eigener Prägung, sodass die Hörerinnen und Hörer nicht anders konnten, als ganz neu hinzuhören und sich von dieser Musik ergreifen zu lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

